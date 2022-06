L'année 2022 est déjà bien entamée, de moitié, mais il aura fallu attendre tout ce temps pour pouvoir compiler les chiffres que nous allons vous présenter ici. Il aura en effet fallu beaucoup de temps pour collecter les informations dans le monde entier, puis classer chaque modèle en fonction de son segment.

L'étude comprend des données pour 106 marchés sur cinq continents qui ont représenté plus de 99 % du volume mondial total l'année dernière. Voici donc les modèles les plus vendus.

La Tesla Model 3, première électrique dans le top 10 global

Elon Musk l'avait prédit : les Tesla deviendraient les voitures les plus populaires dans un avenir proche. La Model 3 n'a pas été la voiture la plus vendue au monde en 2021, mais elle a quand même l'énorme mérite d'entrer dans le top 10 exclusif.

Selon les données, cette berline électrique a occupé la neuvième place du classement grâce à sa croissance sensationnelle : +40% sur 2020, pour atteindre 508 000 unités. C'est également la première fois qu'une voiture entièrement électrique obtient ces résultats en termes de volumes de ventes.

SUV

Le Toyota RAV4, alias Wildlander en Chine, est entré dans l'histoire en devenant le tout premier SUV à prendre la tête du classement mondial. La marque a vendu plus de 1,13 million d'unités, soit une hausse de 6 %. Il a clairement dépassé son plus proche rival, le Honda CR-V, en hausse de 3% à 903 000 unités.

L'autre concurrent de la catégorie, le Nissan X-Trail (ou Rogue), n'a augmenté son volume de ventes que de 0,5 %, en raison du changement de génération du modèle précédent. Cependant, il a pu dépasser les Mazda CX-5, Haval H6, Volkswagen Tiguan Allspace et Ford Escape/Kuga.

Parmi les petits SUV, le Honda HR-V était de loin la vedette. Ses ventes ont augmenté de 20% grâce à sa forte position en Chine, en Amérique latine, au Japon et en Asie du Sud-Est. Le rival le plus proche était le Volkswagen T-Cross, mais avec deux fois moins d'immatriculations que la Honda. Plus loin derrière, on trouve le Hyundai Creta, le Kia Seltos et le Volkswagen T-Roc.

Le Toyota Highlander a été le SUV de taille moyenne/grande le plus populaire avec 443 000 unités, soit une hausse de 31 %, suivi du Tesla Model Y, 19e véhicule le plus vendu dans le classement général. Les suivants dans le classement sont le X3, le Ford Explorer, le Jeep Wrangler, le Mercedes GLC, l'Audi Q5 et le Hyundai Santa Fe.

Citadines

Il est intéressant de constater que la plupart des conducteurs ont tendance à préférer les grosses voitures. La citadine la plus populaire occupait la 20e position l'année dernière, et elle était chinoise, la Wuling Hongguang Mini EV, le véhicule électrique le plus vendu en Chine. En deuxième position, on trouve la Volkswagen Polo à hayon, suivie de la Suzuki Swift, de la Toyota Yaris européenne et de la Saipa Tiba, une voiture iranienne destinée à ce marché.

Voitures compactes

Il s'agit principalement de berlines, telles que la Toyota Corolla, la Nissan Sentra et la Honda Civic, très populaires en Amérique du Nord et en Chine. Les véhicules à hayon sont surtout à la mode en Europe, ce qui explique pourquoi la Volkswagen Golf est si basse dans le classement. En effet, la Golf était la compacte la plus vendue au monde, mais elle occupe la 49e position avec 268 000 unités.

Voitures premium et haut de gamme

La berline BMW Série 3 a pris la première place avec 329 000 unités, soit une hausse de 12 %, grâce à une forte demande en Chine, aux États-Unis, au Canada et au Japon-Corée. Elle a été suivie par sa grande sœur, la berline Série 5, avec 277 000 unités, et qui tient toujours son rang malgré son âge. Sa rivale, la berline Mercedes Classe E, arrive troisième chez les voitures haut de gamme les plus vendues, avec 231 000 unités. Vient ensuite la Mercedes Classe C.

Parmi les segments de luxe, la Mercedes Classe S a pris la tête avec 83 000 unités contre 46 000 unités pour la BMW Série 7.

Pick-ups

Bien que le Ford F-150 ait conservé sa couronne, il a perdu du terrain et a été menacé par le Toyota Hilux, en hausse de 22%. Contrairement à Ford, qui vend la plupart de ses unités en Amérique du Nord, la Toyota est très populaire dans le monde entier, notamment sur les marchés en développement.

Le Chevrolet Silverado 1500 et le Ram 1500 ont également perdu du terrain et sont sortis du Top Ten. Le Ford Ranger, l'Isuzu D-Max et le Toyota Tacoma ont enregistré des changements positifs par rapport à 2020.

Voitures de sport

La Ford Mustang a été une nouvelle fois la voiture de sport la plus vendue au monde, mais a perdu 15 % de ses ventes par rapport à 2020, ce qui a permis à la Dodge Challenger de la défier. La Porsche 911 se place en troisième position, avec une croissance de 13%. La demande de la Chevrolet Corvette a augmenté de 53 %, laissant la petite Mazda MX-5 à la cinquième place.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics.