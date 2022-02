Avec un prix de départ estimé entre 20 et 25 000 dollars aux États-Unis et un prix de départ similaire en Europe, le Model 2, tant attendu et faisant l'objet de rumeurs, a été surnommé "la Tesla pour tout le monde". On sait très peu de choses sur ce mystérieux modèle, mais il est certain qu'Elon Musk et son équipe ont travaillé dur ces dernières années pour préparer la voiture la plus compacte de la gamme.

Vu l'importance du modèle, nous avons essayé d'imaginer sa forme avec quelques rendus. Pour l'instant, il n'est pas question de la voir sur les routes, car Tesla a récemment annoncé que la Model 2 "n'est pas une priorité". Du moins pour l'instant.

La "sœur" compacte du Model 3 et du Model Y

La reconstruction graphique a été créée à partir d'un croquis officiel et de deux concepts principaux.

Tout d'abord, parmi les informations peu connues, on sait que le Model 2 (un nom provisoire puisque le nom officiel n'a pas encore été annoncé) partagera de nombreuses pièces avec le Model 3, qui est actuellement le modèle le plus populaire de Tesla. Par conséquent, l'esthétique et l'habitacle reprendront en grande partie des éléments de la berline.

Tesla Model 2, le rendu de Motor1.com

Le deuxième concept, ou plutôt la déduction, est basé sur les chiffres de vente de Tesla. Le Model Y, le crossover dérivé du Model 3, est la voiture la plus populaire en Europe.

Afin d'exploiter la vague de succès de la Y et, en général, de ce segment de marché, Tesla pourrait proposer une Model 2 aux formes de crossover. En outre, la marque américaine pourrait connoter davantage son modèle avec une esthétique unique fournie par la barre de LED arrière mince et de style minimaliste.

Rendu de la Tesla Model 2 par Motor1.com

Réchauffement des moteurs

La Tesla Model 2 pourrait être équipée de nouvelles batteries plus performantes comportant 4680 cellules (probablement fabriquées en collaboration avec Panasonic) et, selon Elon Musk, de la conduite autonome. Produite à la Gigafactory de Shanghai, où sont également fabriqués le Model 3 et le Model Y, son lancement était initialement prévu pour 2022, mais l'entreprise a pris le temps de poursuivre le développement de la technologie.

En effet, l'idée de la marque américaine pourrait être de ne proposer le modèle que lorsqu'il pourra être équipé d'un système d'autopilot complet, qui devrait être disponible sur les autres Tesla d'ici fin 2022.

Il est certain, cependant, que Tesla redouble d'efforts pour mener à bien l'un des projets les plus importants de son histoire. Fin novembre 2021, le feu vert a été donné à un investissement de 170 millions d'euros pour agrandir le site de production chinois, qui emploiera 4000 nouveaux travailleurs. L'objectif est de dépasser la capacité de production de 500 000 véhicules par an et d'être prêt à répondre aux demandes des clients.

Aussi parce que, selon certaines rumeurs, le Model 2 pourrait même être proposé dans une variante "chinoise" basée sur la plateforme du Model 3 et une autre version, plus avancée technologiquement, destinée aux marchés européen et américain.