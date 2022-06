L'une des voitures les plus importantes et les plus emblématiques du XXe siècle est sans aucun doute la Renault 4 (également connue sous le nom de R4 ou 4L), produite à plus de 8 millions d'exemplaires entre 1961 et 1994.

Cette légende de l'histoire automobile est pourtant prête à revenir sur le marché dans une version 100% électrique, attendue en 2025 et déjà annoncée par le constructeur français sous le nom de code Renault 4ever.

Sur la base des quelques teasers publiés il y a plus d'un an et des images de brevet apparues sur le net, nous avons décidé de reconstituer la possible apparence finale de la nouvelle 4L à batterie. Un rendu exclusif de la 4ever qui sera basée sur l'inédite plateforme électrique CMF-B/EV promise pour la nouvelle Renault 5.

Un croisement moderne et rétro

Le style de la Renault 4ever sera en effet inspiré de l'historique R4, la première bicorps produite en série, avec un design décrit par le chef du design Gilles Vidal comme "rétro-moderne". L'espace est donc donné à la calandre qui rappelle le modèle historique, mais avec des feux à LED stylisés, ainsi que la présence de la troisième fenêtre latérale, probablement intégrée aux montants.

Renult 4ever, le rendu de Motor1.com

La configuration à cinq portes du modèle original est donc conservée, mais avec les dimensions et les proportions d'un SUV / crossover à émission zéro. Contrairement à la Renault 4 historique, conçue selon des principes de praticité, d'économie de construction et d'utilisation, la nouvelle 4ever s'inscrit dans une tonalité plus "premium" et raffinée.

Nouvelle plateforme électrique compacte CMF-B/EV

L'élément technique le plus intéressant de la Renault 4ever est l'utilisation de l'architecture électrique CMF-B/EV, une évolution électrique à batterie de la plateforme CMF-B déjà utilisée par les Renault Clio, Captur et Nissan Juke.

Cette nouvelle plateforme électrique servira précisément à maintenir les coûts de production de la Renault 4ever (ainsi que de la Renault 5 électrique) à un niveau bas, même par rapport à ceux de la Zoe, qui devrait terminer sa carrière en 2024.

Il s'agira également d'un fourgon électrique

Les deux nouveaux modèles électriques au goût rétro seront construits sur le site de production d'ElectriCity dans le nord de la France, entre les usines de Douai, Maubeuge et Ruitz, avec des batteries développées en collaboration avec Envision AESC et Verkor sur la technologie du lithium et de l'oxyde de nickel-manganèse-cobalt (NMC).

Renault 4ever Furgonette, le teaser

Il convient également de mentionner l'arrivée annoncée d'une variante de la Renault 4ever, un véhicule commercial avec un toit surélevé et un compartiment de chargement déjà dévoilé dans un teaser officiel et inspiré de la classique R4 fourgonette.