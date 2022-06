La Renault Austral a fait ses débuts officiels en ligne il y a exactement trois mois. Mais il fait désormais sa première apparition publique au Salon de l'automobile de Sofia 2022. en Bulgarie.

Le successeur du Kadjar arrive avec un nouveau look, un énorme coup de pouce technologique et une gamme de moteurs entièrement hybrides. Le constructeur français promet une atmosphère améliorée dans l'habitacle et une sensation générale plus premium, mais vous devrez attendre au moins quelques mois de plus pour en commander un, car les ventes ne commenceront pas avant le troisième trimestre de l'année.

L'Austral est le nouveau venu de Renault sur le marché des SUV, qui n'est proposé qu'avec des moteurs électrifiés. L'unité de base est un moteur 3 cylindres 1.2 turbo à hybridation douce, qui sert de "véritable alternative au diesel" avec ses 130 chevaux et son couple élevé dès les bas régimes. Le constructeur promet une consommation mixte d'environ 5,3 litres aux 100 kilomètres et des émissions de CO2 de 123 grammes par kilomètre. Renault estime que le moteur aurait été environ 20 % moins efficace sans la technologie mild-hybrid.

Pour tout savoir sur le Renault Austral : ⠀ Renault Austral (2022) - La nouvelle référence du segment ?

Il existe également un plus gros moteur quatre cylindres de 1,3 litre développé en coopération avec Mercedes-Benz, développant 160 ch ou 200 ch. Mais le point fort de la gamme de moteurs de l'Austral doit être le modèle hybride E-Tech. Il est équipé d'un moteur de 1,2 litre, mais l'assistance électrique porte sa puissance à 200 chevaux. Cette dernière option est la plus puissante pour l'Austral, qui ne dispose pas de moteur diesel. Pour rappel, le Kadjar disposait de moteurs 1,5 et 1,6 litres dCi à allumage par compression.

Si le moteur diesel manque à certains clients sur le marché européen, il est indéniable que l'Austral dispose de toutes les technologies nécessaires à un SUV moderne. Dans l'habitacle, on trouve deux écrans, un écran tactile vertical de 12 pouces pour le système d'info-divertissement et un combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces, ainsi qu'un affichage tête haute de 9,3 pouces. Selon le niveau de finition, le SUV familial français offre des phares à LED de série ou en option, une caméra à 360 degrés, une technologie d'autonomie de niveau 2, quatre roues directrices...

Comme mentionné ci-dessus, Renault n'est pas prêt à lancer la production de l'Austral et n'accepte pas encore de commandes pour le SUV en Europe. Les carnets de commandes devraient s'ouvrir dans le courant de l'été et les premières livraisons aux clients sont prévues pour le dernier trimestre de l'année. Le prix reste un mystère pour l'instant.