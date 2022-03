Le grand jour est arrivé pour Renault qui présente un tout nouveau modèle, l'Austral. Il est si important pour la marque au losange qu'il est décrit comme étant "l'un des piliers de la reconquête du segment C". L'Austral veut rapidement devenir la référence du segment ; y parviendra-t-il ?

Une apparence plus "premium"

Esthétiquement, il ressemble aux dernières nouveautés de la marque, à savoir, les Renault Arkana et Mégane E-Tech que nous avons essayée récemment. On retrouve les feux avant en C ainsi que des feux arrière dans la même veine que ceux du Renault Captur ou de la Renault Mégane Estate. Par endroits, il nous rappelle même le Peugeot 3008, son principal concurrent, surtout au niveau de la hanche et de la custode, n'est-ce pas ?

L'Austral peut recevoir des jantes allant de 17 à 20 pouces, et pour la première fois, le SUV inaugure une nouvelle finition baptisée Esprit Alpine. Il est identifiable grâce à la teinte Gris Schiste visant à accentuer son look sportif. Au total, les clients pourront choisir entre sept teintes différentes et opter pour une finition bi-ton (réservée aux versions hautes).

Les dimensions :

Longueur : 4,51 mètres

4,51 mètres Largeur : 1,83 mètre

1,83 mètre Hauteur : 1,62 mètre

Dans l'habitacle, l'Austral reprend en grande partie l'intérieur de la Renault Mégane E-Tech. Rien d'étonnant, et il y a fort à parier que ce nouveau design soit répliqué à bord de toutes (ou presque) futures nouveautés de la marque. On retrouve ainsi le grand écran OpenR qui combine le tableau de bord de 12,3" ainsi que l'écran central vertical de 12".

Le concurrent au Peugeot 3008 peut recevoir du bois véritable, du cuir, du textile moussé et même de l'Alcantara précise le constructeur français. Cela dépendra bien entendu des versions et des options choisies par le client. Plus raffiné que son ancêtre, l'Austral se veut aussi plus accueillant. Renault promet que les passagers arrière profiteront d'une habitabilité "parmi les meilleures de la catégorie" avec un rayon au genou de 27,4 cm.

Le conducteur et ses passagers disposent de 35 litres de rangement dans l'habitacle. En cas de besoin, ils pourront aussi charger leurs affaires dans le coffre de 500 dm3 VDA (en version Mild Hybrid et Advanced). Ce volume passe à 1525 dm3 VDA en rabattant la banquette arrière.

Des puissances allant de 130 à 200 ch

Basé sur la plateforme renouvelée CMF-CD de l'Alliance, le Renault Austral peut bénéficier d'un essieu torsible (modèles à deux roues motrices) et d'un train arrière multi-bras (modèles à quatre roues directrices). Renault annonce que le châssis a été rigidifié et l'anti-roulis a été renforcé.

Sous le capot, les clients ont l'embarras du choix. Le constructeur propose une "nouvelle génération du système E-Tech Hybrid (400 V)" développant jusqu'à 200 ch. Deux autres motorisations essence existent, à savoir, Mild Hybrid Advanced 48 V de 130 ch et Mild Hybrid 12V de 140 et 160 ch. Sans oublier la motorisation E-Tech full hybrid composée d'un moteur trois cylindres essence 1,2 litre turbocompressé couplé à un moteur électrique, à une batterie de 1,7 kWh et 400 V, et à une boîte de vitesses automatique multimodes à crabots optimisée.

Les motorisations :

E-Tech Hybrid 400 V : jusqu'à 200 ch

jusqu'à 200 ch Mild Hybrid Advanced 48 V (3 cylindres 1,2 litre) : 130 ch

130 ch Mild Hybrid 12V (4 cylindres 1,3 litre) : 140 et 160 ch

140 et 160 ch E-Tech Full Hybrid : jusqu'à 200 ch

Pas moins de 32 aides à la conduite sont proposées. On peut citer le régulateur de vitesse adaptatif, le centrage dans la voie, la fonction caméra 3D vision 360°, le freinage automatique d’urgence en marche arrière, etc. La commercialisation du Renault Austral est prévue à partir du quatrième trimestre 2022. Les prix sont inconnus à ce jour.