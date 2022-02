L'année 2022 s'annonce d'ores et déjà riche pour Renault, avec la présentation d'ici quelques jours du remplaçant du Kadjar, l'Austral, et la première année de commercialisation de la nouvelle Renault Mégane E-Tech. Autant de voitures importantes pour la marque, qui continue de se tourner vers l'avenir, un avenir qui pourrait aussi laisser une petite place à l'hydrogène.

C'est du moins ce que nous annonce Renault à travers le teaser d'un nouveau concept-car qui sera présenté en mai prochain. Si les informations sont encore rares, Renault a tout de même donné quelques indices sur ce concept, qui incarnera "les engagements de la stratégie de développement durable : environnement, sécurité, inclusion".

La firme au losange annonce déjà que ce concept-car disposera d'une motorisation à hydrogène. Une première pour la marque ? Oui et non, dans le sens où Renault devrait lancer d'ici peu un Master à hydrogène, un modèle qui sort des usines de Batilly (Meurthe et Moselle) avant d’être équipé sur toute la partie hydrogène par PVI, filiale de Renault, à Gretz-Armainvilliers, en Île-de-France. Il sera commercialisé via le réseau de concessions Renault, mais aussi directement par Hyvia, une co-entreprise créée par Renault et son partenaire Plug Power.

Rien ne nous dit que ce concept-car tirera sa motorisation de cette co-entreprise, même s'il y a de fortes chances. Il devrait aussi présenter tout le savoir-faire de Renault en matière "d’économie circulaire, de matières recyclées comme recyclables", comme c'est déjà la cas au sein de la Renault Zoé, où le revêtement de certains sièges est fabriqué à base de plastique recyclé.

L'image ne donne pas beaucoup d'indices sur le segment et le style global de la voiture. Le communiqué nous apprend que ce concept-car a été dessiné sous la direction de Gilles Vidal, le directeur du design chez Renault, et qu'il "s'inscrit l’entreprise dans l’objectif récemment annoncé d’atteinte un mix énergétique 100 % électrique à l’horizon 2030".

On remarque un travail particulièrement soigné au niveau des optiques, avec quatre diodes qui ne sont pas sans rappeler la signature lumineuse d'une certaine Bugatti Chiron, toutes propositions gardées bien entendu. En revanche, les prismes lumineux, situés au niveau des boucliers, sont inédits. On devrait également retrouver des rétroviseurs extérieurs caméras sur ce concept-car, une technologie que Renault pourrait être amené à démocratiser.