Ce n'est plus qu'une question de semaines avant que Renault ne dévoile son nouveau SUV remplaçant du Kadjar. Repéré à plusieurs reprises en 2021, la firme au Losange révèle aujourd'hui une nouvelle image de son futur SUV, de profil cette fois, après les photos du prototype.

Comme vous pouvez le constater sur cette nouvelle photo en guise de teaser, il ne s'agira pas d'un SUV Coupé à proprement parler, ce rôle étant endossé par l'Arkana. En revanche, la lunette arrière sera plus inclinée qu'un Kadjar afin de lui donner un aspect plus dynamique.

Le Renault Austral vient d'entrer dans sa phase d'essais la plus importante. Après avoir parcouru plusieurs milliers de kilomètres à travers l'Europe, le prototype va maintenant subir des tests dits "de confirmation". Une centaine de prototypes vont parcourir un total de deux millions de kilomètres. Les essais porteront sur les perfectionnements apportés à la nouvelle plateforme CMF-CD3, les dispositifs d'aide à la conduite et la suspension.

En plus d'un patronyme complètement nouveau, l'Austral coupera également les liens avec le Kadjar en termes de motorisations. Renault pourra compter sur une gamme de groupes motopropulseurs essence électrifiés, abandonnant dans le même temps toute motorisation diesel.

La firme au Losange a d'ores et déjà annoncé un nouveau moteur E-Tech Hybrid de 200 chevaux et de nouveaux blocs micro-hybrides 1,2 litre et 1,3 litre turbo accompagnés d'un alterno-démarreur de, respectivement, 48V et 12V.

Il y aura quelques synergies entre le Nissan Qashqai et le Renault Austral, notamment concernant les technologies embarquées. En revanche, en termes de motorisations, malgré quelques similitudes, le catalogue devrait être différent à certains niveaux. L'habitacle devrait quant à lui ressembler à celui de la nouvelle Renault Mégane E-Tech 100 % électrique.