Adieu Kadjar, bonjour l'Austral. Ce n'est plus qu'une question de mois avant que Renault ne dévoile son nouveau SUV de segment C. Repéré à plusieurs reprises tout au long de l'année 2021, la firme au Losange révèle aujourd'hui quelques détails supplémentaires, annonçant une rupture majeure avec le passé, et toute une série de tests prévus d'ici les prochaines semaines pour une centaine de prototypes.

Deux millions de kilomètres à parcourir

Le Renault Austral est entré dans sa phase d'essais la plus importante. Après avoir parcouru plusieurs milliers de kilomètres à travers l'Europe, le prototype va maintenant subir des tests dits "de confirmation". Une centaine de véhicules (toujours camouflés, mais avec le design définitif) vont parcourir un total de deux millions de kilomètres.

900 personnes vont réaliser plus de 600 000 kilomètres en condition réelle et 1,4 million de kilomètres sur circuit. Les prototypes arpenteront les routes de France, d'Espagne, d'Allemagne et de Roumanie. Les essais porteront sur les perfectionnements apportés à la nouvelle plateforme CMF-CD3, les dispositifs d'aide à la conduite et la suspension.

Le diesel ne sera pas de la partie

En plus d'un patronyme complètement nouveau, l'Austral coupera également les liens avec le Kadjar en termes de motorisations. Renault pourra compter sur une gamme de groupes motopropulseurs essence entièrement électrifiés, abandonnant dans le même temps toute motorisation diesel.

Renault a d'ores et déjà annoncé un nouveau moteur E-Tech Hybrid et de nouveaux blocs micro-hybrides 1,2 litre et 1,3 litre turbo accompagnés d'un alterno-démarreur de, respectivement, 48V et 12V. La firme au Losange annonce des émissions de CO 2 contenues, environ 105 g/km en l'occurrence pour la version E-Tech. Pour le moment, ces chiffres sont encore en cours d'homologation. Ce bloc devrait développer 200 chevaux.

Il y aura quelques synergies entre le Nissan Qashqai et le Renault Austral, notamment concernant les technologies embarquées. En revanche, en termes de motorisations, malgré quelques similitudes, le catalogue devrait être différent à certains niveaux. L'habitacle devrait quant à lui ressembler à celui de la nouvelle Renault Mégane E-Tech 100 % électrique.