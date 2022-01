Le Groupe Renault a signé un accord de coentreprise avec le Groupe Geely, actuellement le plus grand groupe automobile de Chine, pour lancer de nouveaux modèles hybrides à haut rendement (HEV) ainsi que d'autres modèles thermiques.

Grâce à ce partenariat, ces nouveaux modèles seront produits à partir de 2024 dans l'usine Renault-Samsung de Busan, en Corée du Sud, et viseront le marché sud-coréen dans un premier temps, mais aussi d'autres pays du continent asiatique.

Les nouveaux modèles produits conjointement seront basés sur la plateforme modulaire compacte (CMA) du groupe Geely, qui est capable d'accueillir des architectures exclusivement thermiques ou hybrides. Renault, quant à lui, apportera sa contribution sur le plan du design - pour le rendre plus conforme aux goûts du marché eurasien, qui est très différent de celui de la Chine - et des services pour l'expérience client.

Bien qu'il ne soit pas question pour l'instant de voitures électriques ou d'exportations vers l'Europe, cette coentreprise s'inscrit dans le cadre du programme "Renaulution" de Renault, qui vise à actualiser la marque RSM (Renault Samsung Motors) et son portefeuille de produits grâce à une technologie, une ingénierie et des services différents de ceux des autres constructeurs.

Luca de Meo, PDG du Groupe Renault, s'est exprimé à ce sujet :

"Nous sommes ravis de conclure un partenariat aussi innovant avec le groupe Geely, qui possède un palmarès impressionnant dans l'industrie automobile. Grâce à ce projet, Geely Holding et le Groupe Renault ouvrent la voie à la poursuite de 20 ans de parcours réussi et de contribution de RSM à l'industrie sud-coréenne."

Eric Li, président du géant chinois Geely, a déclaré qu'unir ses forces à celles de Renault serait bénéfique pour tous :

"Geely a fait ses preuves en matière de création de partenariats mutuellement bénéfiques axés sur le partage de la technologie, de l'expertise et des idées, dans le but ultime de créer des produits de meilleure qualité et plus durables. Nous sommes impatients de travailler avec Renault et de réaliser de nouvelles synergies qui combinent les forces des deux parties pour créer de la valeur pour l'utilisateur final."