C'est à la fin du mois d'octobre 2021 que Bugatti a "prévenu" les amateurs de voitures que le temps était compté pour acheter une Chiron. À ce moment-là, moins de 40 exemplaires étaient encore disponibles. Et ce n'est plus le cas, car les hypercars restantes ont toutes trouvé preneur.

Au total, ce sont 150 clients aux poches bien remplies qui ont commandé le monstre à W16 l'année dernière, dont 60 % étaient de nouveaux clients de la marque de Molsheim.

Sur ces 150 futurs propriétaires fortunés, 40 ont opté pour la Bugatti Bolide, surnommée "la Bugatti la plus extrême de tous les temps". Bien que la bête de piste ait été présentée en août dernier à The Quail dans une version de production, la marque française n'a eu besoin que de quelques mois pour vendre tous les exemplaires à venir.

Pour cela, il fallait évidemment être très riche, mais aussi très patient ! Le Bolide était vendu pour quelques 4 millions d'euros (hors taxes), tandis que les voitures ne seront pas livrées avant... 2024 !

L'année 2021 a été une année chargée pour Bugatti, avec le lancement des livraisons de la Super Sport 300+ et l'envoi de la Voiture Noire, une voiture unique de 13,4 millions de dollars, à son mystérieux propriétaire. En outre, toutes les unités de la Divo ont été livrées au cours des 12 derniers mois, lorsque l'entreprise a inauguré quatre showrooms à Tokyo, Singapour, Riyad et Manchester.

Quant à ce que Bugatti nous réserve pour 2022, les dix exemplaires de la Centodieci au doux parfum d'EB 110 seront finalisés et expédiés à leurs propriétaires. Les livraisons à la clientèle de la Super Sport vont bientôt commencer, dans le cadre du plan global de Bugatti qui prévoit la livraison d'au moins 80 véhicules cette année.

Bien entendu, l'année 2022 est importante pour une autre raison : la société commune nouvellement créée, Bugatti Rimac, commencera à travailler avec 435 employés. 300 seront basés à Zagreb et 135 à Molsheim, plus 180 du centre de développement du groupe VW à Wolfsburg.

Pour rappel, le groupe Rimac détient 55 % des parts, tandis que les 45 % restants appartiennent à Porsche. Mate Rimac, fondateur et PDG de Rimac Automobili, est le PDG de la nouvelle société dont le siège est à Sveta Nedelja. Porsche sera un "actionnaire stratégique". Oliver Blume, président de Porsche, est membre du conseil de surveillance, de même que Lutz Meschke, vice-président et directeur financier de Porsche.

On attend maintenant avec impatience d'en savoir plus sur les futurs et premiers modèles qui seront développées sous l'égide de Bugatti Rimac, déjà annoncés comme "extraordinaires".