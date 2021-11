Après des mois de rumeurs et de bruits de couloir, ce que beaucoup pensaient impossible encore quelques semaines plus tôt s'est bel et bien réalisé en juillet dernier : Rimac - un tout jeune constructeur croate spécialisé dans les hypercars électriques - a racheté Bugatti. Ou plutôt, a mis 55% des actions du constructeur historique français dans sa poche, laissant Porsche avec les 45% restants.

Quatre mois plus tard, c'est ce 2 novembre 2021 que la passation de pouvoir s'est officiellement déroulée, ouvrant une nouvelle période dans la vie mouvementée de Bugatti, dont l'avenir est destiné - comme celui de la grande majorité des constructeurs - à parler le langage de l'électricité, en s'appuyant sur le savoir-faire de Rimac et sur la capacité industrielle et les technologies de Porsche. Mais d'abord, il y a encore le glorieux moteur W16 à faire chanter.

De gauche à droite : Lutz Meschke (Porsche AG), Mate Rimac (Rimac Automobili), Oliver Blume (Porsche AG)

Le chant du cygne pour le W16 ?

À Molsheim en Alsace, qui restera le siège de Bugatti, les 40 derniers modèles de Chiron doivent encore être produits afin d'achever la production des 500 unités initialement prévues. L'hypercar héritière de la Veyron, assemblée à la main avec un soin obsessionnel, représente une grande affaire pour l'entreprise : la première voiture à franchir la barrière des 300 mph (482,803 km/h) en vitesse de pointe, a même enregistré une vitesse maximale de 490,484 km/h.

Ce résultat est suffisant pour en faire la voiture de route la plus rapide du monde, mais il ne figure pas dans le record officiel car le test a été effectué dans une seule direction, alors que pour être homologuée, la voiture doit parcourir la même bande d'asphalte dans les deux sens. Mais cela n'a pas vraiment d'importance, ce qui compte, c'est ce que la W16 continue à souffler très fort, à une époque où l'électrification ne cesse de progresser.

Ce moteur reste d'ailleurs au coeur des différentes Bugatti Divo, Centodieci et de La Voiture Noire, des modèles en édition limitée (ou très limitée dans le cas de la Voiture Noire, produite en un seul exemplaire) et prêts à s'imposer à nouveau sous la forme extrême de la Bolide, un missile de piste ultraléger prévu pour 2024. Et élu la plus belle hypercar du monde.

Les adieux de Winkelmann

Le début de la nouvelle vie de Bugatti sous l'égide de Rimac s'accompagne également d'une série d'adieux, en premier lieu celui de Stephan Winkelmann. Le président de Bugatti quittera son rôle (occupé depuis 2018) pour se concentrer uniquement sur Lamborghini, qui est également appelé à écrire une nouvelle page fondamentale de son avenir avec l'arrivée des voitures électriques.

"Je tiens à remercier toute l’équipe de Bugatti et ses clients pour ces trois années et demie incroyables, palpitantes, intenses et riches en réussites. Ensemble, nous avons développé de fantastiques hypersportives et fait entrer Bugatti dans une nouvelle dimension" a déclaré le PDG sortant. Et de rajouter : "Il est difficile pour moi de quitter l’entreprise, mais je suis certain que Bugatti continuera de développer et de construire des hypersportives extraordinaires dans les prochaines années. Je souhaite adresser à mon successeur et à cette équipe exceptionnelle tous mes vœux de réussite pour l’avenir".

Mate Rimac reprendra le poste de PDG de la société, tandis que la place de Winkelmann sera occupée par Christophe Piochon, précédemment directeur général de la production et de la logistique chez Bugatti.

De son côté, Oliver Blume, PDG de Porsche, a déclaré : "Cette entreprise commune est la solution parfaite pour toutes les parties concernées. Nous avons positionné la marque traditionnelle et charismatique de Bugatti pour le futur de façon à lui permettre de continuer à créer de la valeur. Bugatti incarne la fascination et la passion, tandis que Rimac représente le pouvoir d’innovation et la compétence technique. Ensemble, elles forment une puissante entreprise automobile".