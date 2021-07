Depuis la création de Bugatti-Rimac, le jeune Mate Rimac a été propulsé sur la scène internationale et devient le nouveau patron de la coentreprise germano-franco-croate. Il y a quelques jours, il s'est rendu en France pour visiter les ateliers de Bugatti à Molsheim, en Alsace.

Le patron de 33 ans a publié quelques images de sa visite sur son compte Instagram, il s'est dit "honoré de diriger le prochain chapitre de l'histoire de cette marque emblématique et de ces sites". Sous son post Instagram, il poursuit : "Avec cette grande équipe répartie entre Molsheim, Wolfsburg et la Croatie, je suis sûr que nous allons dépasser toutes les attentes. Les prochaines années seront très excitantes !".

Cette visite lui a entre autres permis de découvrir certaines créations exceptionnelles de Bugatti comme la Bugatti Type 35 ainsi que la légendaire Bugatti Type 41 Royale rachetée par Volkswagen en 1999 et dont le prix est aujourd'hui estimé à 25 millions d'euros.

"Ces lieux, avec l'Atelier, le Château et les autres bâtiments, sont à couper le souffle et devraient être visités par tout amateur de voitures. C'est le lieu de naissance de certaines des voitures les plus belles, les plus puissantes, les plus passionnantes et les plus avancées de ces 100 dernières années. Un groupe de 150 artisans, techniciens et autres spécialistes qualifiés créent des œuvres d'art automobile et ce fut un plaisir de les rencontrer. Je suis sûr qu'il y aura du temps pour parler à chacun d'eux."