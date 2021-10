Cette semaine s'est tenu la 36ème édition du Festival Automobile International à Paris, un évènement où sont décernés de nombreuses récompenses, notamment concernant le design. Et les professionnels du style qui composent le jury du FAI ont tenu à saluer le travail réalisé par les designers de Bugatti concernant son hypercar, la Bolide, qui vient d'être distinguée comme la plus belle hypercar de l'année 2021.

Ce modèle, encore présenté sous la forme d'un concept-car, fera l'objet d'une édition limitée commercialisée par Bugatti prochainement. Comme vous pouvez le constater via les photos à disposition, la Bolide s'est inspirée des prototypes LMP1 et autres monoplaces de Formule 1 pour se façonner un design clairement porté sur l'aérodynamisme. Avec son puissant W16 8,0 litres quadri-turbo de 1850 chevaux et 1850 Nm de couple, le concept arpentera prochainement les circuits du monde entier.

Nils Sajonz (à gauche), responsable des projets spéciaux de Bugatti, et Frank Heyl, le directeur artistique adjoint de Bugatti.

"La Bolide était un défi totalement différent pour notre équipe de designers : une sorte d'expérience consistant à mettre à nu la voiture jusqu'à dévoiler son W16 et à la reconstruire pour créer la Bugatti la plus extrême à ce jour", explique Achim Anscheidt, le directeur du design chez Bugatti.

"Notre principal objectif était de respecter les exigences techniques de la Bolide, en nous concentrant d'abord sur la fonction et ensuite seulement sur le développement de la forme. Nous sommes profondément honorés que son design ait remporté un prix aussi convoité, attribué par des experts de notre domaine".

Ce n'est que l'été dernier que Bugatti a officialisé l'arrivée en une petite production de la Bolide. Les versions de série seront très proches du concept et pourront satisfaire aux normes de sécurité internationales de la FIA. La voiture pèsera seulement 1450 kilos et son W16 sera légèrement moins puissant que sur le concept-car, avec 1600 chevaux et 1600 Nm.

Elle s'équipera d'un harnais six points et d'une compatibilité avec le système HANS, d'un système d'extinction automatique d'incendie ou encore d'un set de jantes avec fixation par écrou central. La production se limitera à seulement 40 exemplaires, pour la modique somme de quatre millions d'euros. Et les clients devront être patients, puisque les premiers exemplaires seront livrés à partir de 2024.