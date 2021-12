Combien d'entre nous ont espéré avoir un jour la chance de monter à bord des supercars les plus exclusives du monde et de les pousser à leurs limites sur la piste, comme le font les pilotes ?

Steve Jenny, l'homme qui teste depuis près de vingt ans les modèles Bugatti avant leur livraison finale aux clients, a probablement eu le même rêve. Sauf que c'est aussi sa réalité !

L'arrivée à l'entreprise

Le Français, qui a toujours été un passionné d'automobile, a rejoint Bugatti en 2004. Après avoir vu les premiers prototypes de la Veyron au travail sur le circuit de Colmar et avoir été impressionné par le potentiel de la marque, il a décidé d'envoyer sa candidature.

"Un vendredi de juillet, j’ai reçu un appel téléphonique dans l’après-midi. On m’a dit que le poste était pour moi. Je me suis immédiatement rendu à Molsheim et ai signé mon contrat en tant que l’un des premiers employés", se souvient Steve. Depuis lors, il est responsable du département qui vérifie les véhicules, afin que les supercars soient livrées aux clients en parfait état.

Un emploi "spécial"

Le travail de Steve consiste à tester les Bugatti de production sur route, un essai qui peut durer jusqu'à cinq heures et qui couvre généralement une distance d'environ 300 km à travers l'Alsace.

Avant mener les tests, le pilote d'essai vérifie un certain nombre de points, comme le pays de destination de la voiture, mais également la configuration voulue par le client, si rien ne manque, ainsi que l'homologation par rapport à là où part la voiture. Toutes les fonctions électriques également sont testées. Et si tout est bon, alors Steve Jenny peut démarrer le W16 !

C'est là que Bugatti peut commencer la phase d'essais dynamiques de conduite, au cours de laquelle une attention particulière est accordée aux réactions du volant et des pédales et à tout bruit inhabituel, ainsi qu'au confort de conduite sur les routes cahoteuses.

Les tests d'accélération, de vitesse maximale (à plus de 300km/h) et de freinage (à 200 km/h) sont bien sûr effectués sur la piste de l'aéroport de Colmar. Une fois ces tests achevés avec succès, les mécaniciens changent l'huile de boîte de vitesse et mettent les roues définitives. S'en suit un dernier test sur route d'une heure, d'au moins 50 km, qui détermine l'homologation finale du véhicule.

Selon l'entreprise, toutes les Bugatti sont conduites sur route sur une distance comprise entre 350 et 750 km avant d'être expédiés à leurs propriétaires.

Et à la question de savoir si Steve ne trouve pas son travail ennuyeux, voici ce qu'il répond : "Non. Chaque jour est unique et la conduite de ces fantastiques voitures est pour moi une source de joie permanente." On veut bien le croire !

Pour rappel, une nouvelle phase vient de s'ouvrir pour la marque française, qui est depuis juillet dernier sous le contrôle de Rimac, le constructeur croate d'hypercars électriques, après avoir été la propriété du groupe Volkswagen pendant plus de vingt ans.