Peut-être faites vous partie de ces gens qui ont pour plus grand problème de ne pas pouvoir, en entrant dans un showroom Bugatti, commander la Chiron avec les spécifications exactes qu'ils avaient en tête? Mais rassurez-vous, ce problème est du passé avec le nouveau département de personnalisation sur mesure baptisé... Sur Mesure !

Chez Bugatti, on appelle un chat un chat. Quand on parle de La Voiture Noire, elle est effectivement noire, quand on parle du Bolide, c'en est effectivement un. Et avec ce département Sur Mesure, les hypercars W16 sont effectivement désormais plus personnalisables que jamais. La production de la Chiron arrive à sa fin, puisque seuls 40 exemplaires de ce monstre équipé de quatre turbos sont encore disponibles, et uniquement dans les spécifications Pur Sport ou Super Sport.

Pour nous présenter les possibilités de personnalisation, la firme de Molsheim nous présente une machine unique au goût rétro qui est une Pur Sport et qui s'inspire de la voiture de course Type 51 conduite à la victoire au Grand Prix de France en 1931 par Louis Chiron et Achille Varzi.

Tout comme son aïeule, la Chiron Pur Sport Sur Mesure porte le numéro "32", qui a été entièrement peint à la main. Ce n'est que l'un des nombreux éléments disponibles dans le cadre du programme de personnalisation haut de gamme de Bugatti, avec un motif "EB" peint à la main et deux nouvelles couleurs de carrosserie dérivées de voitures de course à succès des années 1920 et 1930.

Le thème de la course se poursuit à l'intérieur, où le motif "EB" cousu en plusieurs couches orne les panneaux de porte et où les seuils de porte portent l'inscription "Grand Prix" en rouge, assortie aux coutures et aux passepoils. En outre, les logos "32" de la même teinte ont été brodés sur les appuis-tête intégrés, tandis que la console centrale présente une incrustation en aluminium anodisé noir avec une inscription peinte à la main en argent.

Bugatti ne dit pas combien coûte cette voiture, mais on peut dire que le propriétaire a dû payer un surplus important par rapport à la Chiron Pur Sport "de base", qui coûte déjà 3 millions d'euros minimum. La société promet un soutien individuel tout au long du processus de personnalisation "pour ceux qui souhaitent aller plus loin et créer une pièce d'art automobile personnalisée vraiment unique".