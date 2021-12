Chaque Bugatti disponible sur le marché de l'occasion est un petit événement. Non pas que les potentiels acheteurs soient si nombreux que ça, mais c'est toujours l'occasion de rêver un peu ! Alors imaginez quand c'est un prototype Bugatti qui est proposé à la vente !

C'est bien le cas de cette Bugatti mise en vente par Schaltkulisse en Allemagne. Elle fait partie de la très rare série EB 112 et est le deuxième des trois prototypes construits.

Avant que Bugatti ne rejoigne l'empire du groupe Volkswagen, le constructeur français de supercars était la propriété de Romano Artioli, qui demanda à Giorgetto Giugiaro de concevoir un modèle quatre portes aux influences du riche héritage de la marque. Le résultat a reçu le nom d'EB 112 et a été présenté lors du salon de l'automobile de Genève en 1993.

Malheureusement, en raison du manque de stabilité financière, Bugatti n'a produit que trois exemplaires de la super berline, qui sont tous considérés comme des prototypes. La première voiture a été construite par Pininfarina et Bugatti voulait assembler les deux autres dans son usine de Campogalliano. Cependant, suite à l'acquisition de l'entreprise par VAG, les deux prototypes ont été terminés par le Monaco Racing Team. Cette voiture présentée aujourd'hui a été livrée neuve à un concessionnaire Bugatti suisse.

Le châssis EB 112 #39002 affiche actuellement 3900 km au compteur et semble être en parfait état. En raison de la situation instable de Bugatti dans les années 1990, la voiture a été initialement commandée le 27 avril 1993 et a été livrée en février 2000, presque sept ans plus tard. On pense qu'elle n'a eu qu'un seul propriétaire jusqu'à présent et la société qui la vend affirme que tout est fonctionnel.

L'EB 112 est propulsée par un moteur V12 de 6,0 litres développant 450 chevaux (335 kilowatts), ce qui lui permet de passer de 0 à 100 kilomètres par heure en seulement 4,3 secondes. Fait intéressant, le 12 cylindres était accouplé à une modeste boîte de vitesses manuelle à cinq rapports.