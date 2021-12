Vous avez probablement vu des dizaines de vidéos de voitures lancées à pleine vitesse sur l'autoroute allemande, mais celle-ci est probablement la cerise sur le gâteau. Le magnat de l'immobilier Radim Passer est le protagoniste d'une vidéo spectaculaire tournée sur une section non restreinte de l'autoroute allemande, où il a réussi à atteindre 402,5 km/h en 2015 avec sa Veyron. Il a pris livraison de sa remplaçante en 2018, et plus tôt cette année, il est retourné sur l'Autobahn pour battre son record personnel.

Après avoir réexpédié la voiture chez Bugatti à Molsheim en France pour subir une inspection et s'assurer qu'elle serait capable de franchir la barre des 400 km/h, l'homme d'affaires de 58 ans s'est rendu en juillet sur l'Autobahn pour conduire l'hypercar à pleine vitesse. Ce défi a eu lieu tôt le matin, à 4 h 50, heure à laquelle la circulation est très calme. Cette décision s'est avérée judicieuse car l'autoroute était presque vide, créant ainsi les conditions idéales pour pousser la Chiron à ses limites.

Galerie: Bugatti Sur Mesure Chiron Pur Sport

23 Photos

Il a réussi à faire monter l'aiguille du compteur de vitesse analogique jusqu'à 414 km/h sans enfreindre aucune loi. Comme vous le savez tous, la Chiron est considérablement plus rapide que cela étant donné que la Super Sport 300+ est limitée à 440 km/h et qu'un prototype a atteint 490,48 km/h en 2019 sur la piste d'essai Ehra-Lessien du groupe Volkswagen.

Bugatti s'est officiellement retiré de la chasse aux records de vitesse, mais le pilote d'essai de l'entreprise, Andy Wallace, a déclaré que la voiture pouvait rouler à plus de 490 km/h. Il aurait fallu moins de traînée ou une route plus longue pour atteindre une vitesse plus élevée, voire franchir le seuil symbolique des 500 km/h.

Hennessey avec sa Venom F5, SSC North America avec la Tuatara, et Koenigsegg avec la Jesko Absolut tenteront tous de détrôner la Chiron SS 300+ à un moment ou à un autre. En attendant, l'hypercar de Bugatti occupe tranquillement la première position.