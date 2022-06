On le sait, une grande partie des ventes de voitures dans les économies développées correspond à des achats effectués par des entreprises, des loueurs et des flottes en général. Le marché ne concerne pas seulement les particuliers qui se rendent chez les concessionnaires pour acheter leur propre voiture. Les entreprises ont également besoin de voitures pour leurs activités, et c'est ce qu'on appelle les immatriculations société.

En Europe, plus de la moitié des nouvelles immatriculations de voitures particulières ont été effectuées par ces dernières. Les entreprises, les concessionnaires, les loueurs de voitures et les flottes en général ont représenté 54 % du total des immatriculations dans la région au cours du premier trimestre 2022, selon les informations de JATO Dynamics.

Voitures les plus vendues en Europe par type d'immatriculation (1er trimestre 2022)

Pour autant, les informations concernant 17 pays de la région indiquent que ce pourcentage a baissé depuis 2020 essentiellement en raison du boom des voitures électriques pures.

Voitures 100 % électriques : moitié-moitié

Les informations indiquent qu'un peu plus de la moitié (50,2 %) des immatriculations de véhicules 100 % électriques (VE) au cours du premier trimestre de cette année ont été effectuées par des entreprises. C'est moins que la moyenne totale toutes motorisations confondues du continent, qui est de 54 %. C'est également inférieur au pourcentage affiché par les entreprises dans la demande de voitures à combustion, de voitures à pile à combustible, d'hybrides légers et d'hybrides rechargeables.

Mix des immatriculations de voitures neuves en Europe (1er trimestre 2022)

En d'autres termes, l'essor des voitures électriques en Europe a une forte composante privée. C'est très positif pour l'industrie, car les marges sur les ventes au détail (celles aux particuliers) sont généralement plus élevées que celles sur les immatriculations commerciales. Les consommateurs finaux réagissent vraiment aux incitations offertes par les gouvernements des différents pays.

Il est également positif que la demande ne soit pas stimulée par des ventes artificielles telles que la pratique de l'auto-immatriculation, dans laquelle de nombreuses marques vendent leurs voitures aux concessionnaires afin d'afficher de meilleurs résultats de vente à la fin de chaque mois. Plus il y a d'immatriculations privées, mieux c'est pour la rentabilité des marques et pour une meilleure compréhension des tendances du marché.

Les hybrides rechargeables, le cas contraire

Contrairement à la bonne santé des ventes de voitures purement électriques en Europe, les hybrides rechargeables, PHEV, ont affiché une forte part d'activité dans le mix des immatriculations jusqu'en mars 2022. Selon les données, 69% du volume au cours du premier trimestre a été enregistré par des entreprises et des flottes, laissant seulement 31% aux particuliers.

Ces voitures sont devenues une bonne alternative pour de nombreuses entreprises en Europe, en raison de leur faible consommation de carburant et de certains avantages fiscaux selon les pays.

Top 10 électriques les plus vendues en Europe (1er trimestre 2022)

La Dacia Spring en tête chez les particuliers

Bien que la Tesla Model 3 soit la voiture électrique la plus populaire parmi les particuliers et les entreprises, c'est la Dacia Spring qui a le plus grand nombre de clients.