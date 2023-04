Après une longue campagne de teasing, les Porsche Cayenne et Cayenne Coupé 2024 restylés ont enfin été présentés. Les mises à jour comprennent un lifting de l'extérieur, un tableau de bord remanié et des améliorations significatives pour le groupe propulseur. Le constructeur allemand prend les commandes dès maintenant et les livraisons débuteront cet été.

Plus de puissance

Le Cayenne d'entrée de gamme reste équipé d'un V6 3,0 litres turbocompressé. Il développe désormais 348 ch, soit une amélioration de la puissance de 13 ch. Le Cayenne E-Hybrid utilise également un V6 turbocompressé et bénéficie d'un moteur électrique plus puissant qui développe désormais 174 ch. Le résultat est une puissance totale de 463 ch, soit une augmentation de 8 ch.

La capacité de la batterie passe à 25,9 kWh, contre 17,9 kWh actuellement. Aucune estimation de l'autonomie n'est encore disponible. En outre, un nouveau chargeur à courant alternatif de 11 kW permet de se brancher à la maison pour recharger la batterie en moins de deux heures et demie.

Le Cayenne S est désormais équipé d'un V8 biturbo de 4,0 litres, en lieu et place du précédent moteur V6. Ce huit cylindres développe 468 ch, soit une amélioration de 34 ch par rapport au six cylindres. Grâce à ce moteur, le modèle standard et le coupé peuvent atteindre les 100 km/h en 4,4 secondes avec le pack Sport Chrono, en option. La vitesse maximale surpasse 270 km/h.

Enfin, au sommet de la gamme, le Cayenne Coupé Turbo GT est équipé d'un V8 biturbo de 4,0 litres développant 650 ch, soit 19 ch de plus que le modèle précédent. Cette version atteint les 100 km/h en 3,1 secondes et sa vitesse de pointe va au-delà des 300 km/h. En outre, le Turbo GT est équipée de série de roues arrière directrices, d'une suspension pneumatique, de freins en céramique composite et de pots d'échappement en titane.

Les Porsche Cayenne, S et E-Hybrid reçoivent de nouveaux amortisseurs avec des niveaux de compression et de rebond séparés. La gestion active de la suspension est de série. Le constructeur affirme que ce nouveau système améliore la tenue de route. Le nouveau système de suspension pneumatique, de série sur le Turbo GT, est en option sur les autres modèles. Selon Porsche ce système permet de mieux différencier les modes de conduite Normal, Sport et Sport Plus.

Un nouveau look

Le Cayenne 2024 conserve un look familier, mais avec des modifications notables. Les phares à LED Matrix Design sont désormais de série et légèrement plus prononcés qu'auparavant. Le constructeur a également installé un nouveau capot et resculpté les ailes.

À l'autre extrémité, les nouveaux feux arrière ont une hauteur uniforme sur tout l'arrière. Trois nouvelles couleurs sont proposées : Bleu Algarve métallisé, Bleu Montego métallisé et Gris Arctique. Le Cayenne Coupé est disponible en option avec le pack Lightweight Sport qui permet d'alléger le véhicule de 32 kg. Porsche n'a pas encore donné de détails sur le contenu de ce pack.

Le tableau de bord du nouveau Cayenne est totalement différent de celui du modèle antérieur. Le conducteur a désormais devant lui un combiné d'instruments numériques autonome et incurvé de 12,6 pouces. Des commandes au volant permettent de changer les modes d'affichage. Un nouveau bouton situé à gauche du volant permet de gérer les systèmes d'aide à la conduite. L'aide au changement de voie et l'aide au maintien de voie sont désormais de série.

La console centrale restylée comprend un écran d'infodivertissement de 12,3 pouces de série. Le levier de vitesse est désormais monté sur le tableau de bord, entre les deux écrans.

Une section inclinée de la console accueille un panneau avec un mélange de commutateurs et de boutons pour les commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Porsche a également ajouté un plateau pour smartphone avec une capacité de charge par induction de 15 watts. Un écran de 10,9 pouces situé du côté passager du tableau de bord est une nouvelle option. Il permet à la personne qui y est assise de commander le système de navigation. Cette personne peut également regarder des vidéos en streaming, car une couche sur l'écran empêche le conducteur de voir ce qui s'y passe.