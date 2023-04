Dans notre second volet dédié au marché mondial du pétrole, faisons un focus sur la situation de la France et ses volumes de production, d’importation et de stockage de la matière première nécessaire à l’élaboration de carburant.

La France produit-elle du pétrole ?



Oui, la France produit du pétrole, mais à des niveaux très faibles. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production de pétrole en France s'élevait à environ 16’000 barils par jour en 2020, ce qui représente une infime fraction de la production mondiale. La production de pétrole en France se concentre principalement dans les régions de l'Aquitaine, du Bassin parisien et du Rhône. Toutefois, la production de pétrole en France a considérablement diminué ces dernières années en raison de l'épuisement des réserves pétrolières facilement accessibles et de la concurrence des producteurs étrangers. La France importe donc la grande majorité de son pétrole de l'étranger pour répondre à ses besoins énergétiques.

Qui exploite l'extraction de pétrole en France ?



En France, l'exploitation de l'extraction de pétrole est principalement assurée par deux entreprises : Total et Vermilion Energy.

Total est une entreprise française spécialisée dans l’énergie qui est l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières au monde. Elle exploite plusieurs champs pétrolifères en France, principalement dans les régions de l'Aquitaine et du Bassin parisien. Total est également impliqué dans l'exploration de nouveaux gisements de pétrole en France.

Vermilion Energy est une entreprise canadienne spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. Elle exploite plusieurs champs pétrolifères en France, principalement dans les régions du Bassin parisien et du sud de la France. Il convient de noter que la production de pétrole en France est relativement faible par rapport à d'autres pays et représente une infime fraction de la production mondiale de pétrole.

Quelle quantité de pétrole la France importe-t-elle chaque année ?

Selon les dernières données disponibles de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), la France a importé environ 64,2 millions de tonnes de pétrole en 2020, soit environ 1,28 million de barils par jour. Cela représente environ 96 % de la consommation totale de pétrole de la France, qui était d'environ 1,33 million de barils par jour en 2020. Les principaux pays fournisseurs de pétrole à la France sont la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Algérie. La quantité de pétrole importée par la France peut varier d'une année à l'autre en fonction des fluctuations des prix du pétrole et de la demande nationale, et bien entendu, actuellement, de la situation géopolitique mondiale.

Quelle est la quantité de barils de pétrole dont la France dispose en réserve ?

Selon les données de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), la France disposait de réserves stratégiques de pétrole de l'ordre de 67,8 millions de barils en février 2021. Ces réserves sont stockées dans des installations souterraines dans plusieurs endroits en France, notamment à Dunkerque, Fos-sur-Mer et au Mans. Les réserves stratégiques de pétrole sont constituées de pétrole brut et sont stockées pour être utilisées en cas de crise énergétique majeure, telle qu'une perturbation de l'approvisionnement en pétrole due à une catastrophe naturelle, une guerre ou des troubles politiques majeurs qui pourraient affecter les importations de pétrole de la France. Les réserves stratégiques de pétrole sont une mesure de sécurité importante pour garantir l'approvisionnement en énergie du pays en cas de situation d'urgence.

Combien y a-t-il de litres dans un baril de pétrole ?

Un baril de pétrole correspond à une unité de mesure de volume utilisée dans l'industrie pétrolière et équivaut à environ 159 litres. Cette mesure est largement utilisée pour la production, la distribution et la commercialisation du pétrole brut, ainsi que pour d'autres liquides tels que l'essence, le diesel et le mazout. Cette mesure de volume peut varier légèrement en fonction de la densité du pétrole brut extrait de différents gisements pétroliers dans le monde.

Qui assure le stockage des réserves de pétrole en France ?



En France, le stockage des réserves stratégiques de pétrole est assuré par la société française de stockage de produits pétroliers (SPSE). La SPSE est une filiale de la société française des pétroles BP (British Petroleum) qui a été créée en 1992 pour stocker les réserves stratégiques de pétrole du pays. La SPSE dispose de plusieurs sites de stockage souterrains situés dans différentes régions de la France, notamment à Dunkerque, Fos-sur-Mer et au Mans, et a une capacité de stockage totale d'environ 120 millions de barils. Le stockage des réserves stratégiques de pétrole est réglementé et supervisé par l'Etat français, qui a la responsabilité de gérer ces réserves en cas de crise énergétique majeure.