Toyota, Ferrari et Polestar remportent les Car Design Awards 2022. Les trois constructeurs ont remporté le prestigieux prix dans les catégories "Concept Cars", "Production Cars" et "Brand Design Language" respectivement. L'Oscar du design automobile mondial, créé en 1984 par le magazine Auto&Design, s'est tenu cette année à Milan, dans le prestigieux musée du design ADI, pendant la semaine du design de Milan.

Les prix ont été décernés par un jury international d'experts et de journalistes qui, comme chaque année, ont rivalisé pour donner une évaluation objective de la scène mondiale du design automobile.

Ferrari gagne avec un choc

Parmi les voitures de série, la première place revient à la Ferrari 296 GTB, un modèle révolutionnaire pour la firme de Maranello, ne serait-ce qu'en raison de sa chaîne de traction hybride dans laquelle la partie électrique est combinée à un moteur en V à six cylindres. Derrière le coupé du Cheval Cabré, la DS 4 et la Lotus Eletre terminent à égalité en deuxième position, tandis que la troisième place revient à la Volkswagen ID. Buzz.

Une Ferrari 296 GTB sur la piste

"Créer une forme aussi belle et organique tout en respectant toutes les réglementations en vigueur et en dotant la voiture du plus haut niveau de technologie et de performance est vraiment impressionnant", a déclaré le jury en parlant de la 296 GTB. "L'influence des légendaires voitures de sport de course des années 1960 se retrouve dans la Ferrari 296 GTB et le résultat final est une grande interprétation contemporaine d'un langage de conception classique".

Ferrari 296 GTB DS 4 et Lotus Eletre ID.Buzz de Volkswagen

DS 4 E-TENSE 225 Lotus Eletre, premier SUV de la marque anglaise

Un concept dur et pur

La victoire dans la catégorie des voitures conceptuelles est revenue, comme on l'a dit, à Toyota, qui a présenté un projet intéressant de 4x4 électrique compact et carré, appelé Compact Cruiser EV, dont l'apparence rappelle certains des modèles historiques du constructeur japonais. La Toyota Compact Cruise EV a surmonté la rude concurrence de la Polestar O2 et de l'Aura, une voiture conçue par l'équipe d'Astheimer Design.

Le concept Toyota Compact Cruiser EV

Le SUV japonais a séduit le jury pour sa capacité à faire revivre l'un des véhicules tout-terrain les plus emblématiques et reconnaissables du passé de Toyota, sans émissions, mais aussi à le projeter dans l'avenir avec des formes contemporaines.

Toyota Compact Cruiser EV Polestar O2 Astheimer Aura

La Polestar O2 Concept La barchette électrique Aura

Design de la marque

À l'heure de la transition écologique et de la course à l'électrification, de nombreux constructeurs ont changé leur logo pour donner un signal clair de leurs efforts pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain.

L'intérieur du concept Polestar O2

La victoire dans cette catégorie spéciale Brand Design Language est revenue à Polestar, une jeune marque de l'univers Volvo qui, après avoir représenté le département sportif de l'entreprise de Göteborg pendant des années, est devenue indépendante en 2017. La marque est arrivée devant Ferrari et Kia dans ce classement spécial.

C'est ainsi que le jury a expliqué le prix. "Tout chez Polestar a une signification pratique qui va au-delà de la recherche de la beauté. Outre un style épuré, élégant et futuriste, ses conceptions révèlent également une préoccupation particulière pour la planète et la durabilité. L'équipe de conception a réussi à créer une personnalité distincte et engageante pour la marque dans l'environnement électrifié haut de gamme, grâce à un langage de conception cohérent et attrayant."

Polestar Ferrari Kia

Dessin de la Ferrari Daytona SP3 Dessin du Kia Sportage

Un retour bienvenu

"Le Car Design Award a toujours été un événement incontournable pour la communauté du design automobile et nous sommes ravis d'être de nouveau présents après deux éditions numériques dues à la pandémie", a déclaré Silva Baruffaldi, rédactrice en chef d'Auto&Design et présidente du jury du prix.

Les trophées des gagnants, également de conception unique, ont été réalisés par Brembo, partenaire de l'initiative depuis la relance du prix dans les années 2000. "Le trophée de cette édition s'inspire de notre dernière innovation Sensify, le système de freinage intelligent qui offre aux concepteurs de nouvelles possibilités et une large place à la créativité. Le design a toujours fait partie de l'ADN de Brembo ; l'attention portée aux formes, aux détails et à la finition sera toujours au cœur de notre offre sur le marché", a déclaré Mauro Piccoli, directeur du marketing de Brembo.

Riccardo Balbo, directeur académique du groupe IED, était invité à la cérémonie : "IED partage les valeurs du Car Design Award. Le mandat d'une école est en effet de former des designers qui savent saisir et anticiper les besoins des marques, ainsi que d'offrir aux marques la possibilité de contribuer à la croissance du système éducatif".