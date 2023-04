Il y a peu, Cupra s'est rendu sur le célèbre Nürburgring, en Allemagne, pour tester deux nouveaux modèles : les Formentor et Leon restylés. Puisque ceux-ci étaient camouflés, il est difficile de se prononcer sur les changements réalisés par la marque espagnole. Mais nous avons tout de même plusieurs indices.

Quoi de neuf pour le Formentor ?

C'est à l'avant que se trouve l'essentiel du camouflage de ce Formentor. Les modifications apportées à la partie inférieure de la face avant sont ainsi dissimulées. Sur le SUV actuel, la forme de la face avant est complexe mais l'on trouve encore des prises d'air sur les extrémités.

Les phares semblent être de la même taille. En revanche, l'intérieur est différent. Les feux de position semblent désormais comporter des éléments verticaux, au lieu de l'éclairage triangulaire actuel.

Le capot semble avoir une forme plus lisse que le Formentor actuel. Toutefois, le camouflage pourrait nous induire en erreur. Les flancs n'ont pas été modifiés. À l'arrière, il n'y a qu'un camouflage carré dont la seule fonction semble être de cacher le nom et l'insigne Cupra.

Galerie: Le Cupra Formentor restylé sur le Nürburgring

18 Photos

Il est possible de jeter un coup d'œil à l'habitacle, qui ne semble pas être camouflé, avec l'écran d'infodivertissement actuel, de type tablette. Aucun changement majeur n'est visible, mais il pourrait y avoir des mises à jour logicielles pour ajouter des fonctionnalités.

Les groupes propulseurs existants comprennent un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui produit 306 ch et un bloc hybride rechargeable avec un 1,4 litre turbocompressé pour une puissance totale de 241 ch. Il n'y a pas encore d'informations sur les changements éventuels apportés par Cupra à ces offres.

La date d'arrivée du nouveau Formentor n'est pas encore connue. Le modèle existant n'est pas très vieux, la marque n'a donc pas besoin de se presser pour le remplacer. L'année dernière, le Formentor a été le modèle le plus vendu par Cupra, avec environ 97'600 exemplaires. Cela représentait environ 63,8 % du volume de la marque.

Au tour de la Leon

Cupra prépare également une mise à jour de son break compact, qui disposait d'un moteur 2,0 litres TSI de 300 ch à en juger par les quatre échappements. Pour rappel, la Cupra Leon est également disponible avec un bloc 1,5 litres TSI produisant la moitié de la puissance, ainsi qu'un 2,0 litres TSI de 190 ch.

L'absence de port de charge sur l'aile avant côté conducteur nous indique que le prototype n'était pas un hybride rechargeable. Pour rappel, Cupra commercialise une Leon électrifiée offrant une puissance combinée de 204 ch ou 245 ch.

Galerie: Photos espion de la Cupra Leon Sportstourer 2024

12 Photos

Un camouflage appliqué à l'avant cache une nouvelle carrosserie. La Cupra Leon restylée recevra un pare-chocs avant plus agressif et des phares plus fins avec un trio de modules d'éclairage diurne à LED en forme de triangle. Cela lui permettra de s'aligner sur les futurs SUV Tavascan et Terramar, ainsi que sur les Born et Formentor mis à jour. Le concept UrbanRebel de l'année dernière a également adopté le motif triangulaire pour les phares, avant le lancement du modèle de production en 2025.

La présentation officielle de la nouvelle Leon devrait avoir lieu dans le courant de l'année, et les ventes devraient débuter fin 2023 ou début 2024. Étant donné que Volkswagen a déjà décidé de ne pas produire une Golf de neuvième génération avec des moteurs thermiques, il s'agira probablement de la dernière mise à jour pour la Leon à moteur à combustion interne. Cupra a déjà déclaré vouloir devenir une marque purement électrique d'ici la fin de la décennie.