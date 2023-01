Née d'un essaimage de Seat, la marque Cupra a su, en quelques années, capter l'attention du public et du groupe Volkswagen, qui semble lui consacrer à ce moment précis une énergie et des ressources particulières.

Après une année 2022 déjà riche en nouveautés, la marque qui allie la sportivité à un prestige encore abordable s'apprête à renforcer encore son offre et son identité, avec au moins trois nouveaux produits. Une avant-première est prévue pour le tout nouveau SUV électrique de Cupra, le Tavascan, sans oublier le restylage des Leon et Formentor, des modèles qui seront pour la plupart mis sur le marché entre fin 2023 et début 2024.

Voici la liste des nouveautés de Cupra en 2023:

Restylage de la Cupra Leon

La variante sportive de la compacte espagnole, la Seat Leon est, avec le SUV Ateca, la voiture qui a inauguré la gamme Cupra. Le restylage servira à lui donner un caractère plus personnel, en le détachant aussi visuellement des autres modèles.

L'évolution concernera aussi la variante familiale Sportstourer, comme le montrent de récentes observations. Cependant, il n'est pas fait mention d'une évolution particulière des moteurs. Il est donc probable que la gamme, du moins au début, confirmera l'offre actuelle, simplement enrichie de moteurs essence de 140 et 190 ch.

Nom Cupra Leon et Leon Sportstourer Carrosserie Berline et break compacts Moteurs Hybrides à essence, diesel (à confirmer) Date d'arrivée Second semestre 2023 (lancement) Prix À confirmer

Restylage du Cupra Formentor

Le SUV-coupé Cupra Formentor, premier modèle "indigène" de la marque, en est actuellement le meilleur représentant, ainsi que l'un de ses plus grands succès. Le restylage de mi-carrière est presque un acte de grâce qui n'est pas ressenti comme nécessaire étant donné l'excellent attrait du modèle, mais qui sert à accompagner celui de la nouvelle Leon.

Encore une fois, il n'y a pas de rumeurs sur les moteurs pour le moment, pas même sur l'éventuel abandon progressif des diesels, de sorte que le groupe lui-même ne semble pas trop pressé, sauf dans les segments inférieurs. Le lancement devrait encore avoir lieu au second semestre de l'année 2023, avec des livraisons au début de l'année 2024.

Nom Cupra Formentor Carrosserie SUV-coupé Moteurs Essence et hybride essence, diesel (à confirmer) Date d'arrivée Mi-2023 (lancement) Prix À confirmer

Cupra Tavascan

Le SUV Tavascan sera le troisième modèle Cupra "original" après le Formentor ainsi que la deuxième voiture 100% électrique après la Born.

Concept Cupra Tavascan

Dans sa version finale, qui ne s'éloignera pas beaucoup du style du concept-car de 2019, il disposera d'une transmission intégrale avec deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, et 306 ch de puissance. La batterie de 77 kWh devrait lui conférer une autonomie d'environ 450 km.