Après les coupés, les cabriolets et les monospaces, le 26 janvier 2023 sera la date de présentation de l'Audi Activesphere, un nouveau concept avec lequel la marque aux quatre anneaux ne veut pas annoncer l'arrivée d'un modèle spécifique, mais montrer quelles seront les nouvelles tendances de design et de technologie - surtout orientées vers la conduite autonome - qui pourraient arriver sur la future gamme.

Il s'agira d'un coupé crossover dont le lancement aura lieu lors de l'événement "Celebration of Progress". Entre-temps, un nouveau teaser a été publié.

Audi décrit le concept Activesphere comme "le compagnon idéal pour les aventures". Nous sommes donc à la recherche d'un modèle avec une position surélevée, mais sans pour autant être un véritable 4x4.

Un SUV aventureux, doté d'une transmission intégrale, électrique bien sûr, et d'un style qui allie le muscle à des lignes élégantes et sportives. Avec des détails spécifiques tels que des barres de toit (en verre). Le teaser ne montre pas d'éléments particuliers pouvant nous donner des indices sur les dimensions du concept Activesphere, bien qu'en regardant ses "sœurs" - skysphere, grandsphere et urbansphere - nous nous attendions à une longueur d'environ 5 mètres.

Des sœurs qui associent un design particulièrement raffiné à la traction électrique et aux systèmes d'aide à la conduite de niveau 4, c'est-à-dire avec la possibilité d'abandonner complètement le volant et les pédales (qui peuvent littéralement disparaître), laissant le logiciel se charger de conduire la voiture, avec la possibilité de prendre le contrôle quand on le souhaite.