L'Audi Sport Quattro est une des légendes du sport automobile. Débutant sa carrière dans la catégorie ultra compétitive du groupe B en rallye dans les années 80, elle est une des premières voitures à proposer une transmission intégrale, d'où son nom : Quattro.

Et si nous vous disions qu'il était possible de vous procurer l'un de ces bijoux dans un état neuf. Proposés par le préparateur allemand LCE Performance, ces derniers construisent des répliques de la mythique Sport Quattro.

Une base beaucoup moins glamour

Pour réaliser cette prouesse, le préparateur construit ces répliques sur une base Audi, et plus particulièrement sur l'Audi 80. LCE Performance ajoute ensuite un kit carrosserie identique à celui de la Sport Quattro de l’époque. Cependant le préparateur ne s'arrête pas là. En effet, un gros travail sur la partie mécanique est effectué, même s'il n'est pas identique à l'original.

Côté mécanique, LCE Performance propose plusieurs niveaux de puissance, allant de 300 ch à plus de 1 000 ch pour les plus performantes. Elle est équipée, comme les versions rallyes, d'arceaux de sécurité, de sièges baquets avec harnais, d'un différentiel de course, d'un tout nouvel essieu, ainsi que des freins provenant de la Porsche 911 GT2 RS.

Une réplique (presque) aussi vraie que nature

Cette véritable voiture de course pèse un peu plus d'une tonne, ce qui fait de cette réplique d'Audi Sport Quattro une machine très efficace.

Cette possibilité de voir des autos comme l'Audi Sport Quattro être ressuscité est pour le moins excitant et devrait ravir les passionnés de sport automobile.

Pour les tarifs, nous n’avons pas tous les détails, mais les premières variantes se négocient aux alentours de 140 000 euros. C’est le prix pour se procurer un morceau d’histoire, même s'il s'agit toutefois d'une réplique.