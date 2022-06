La nouvelle Audi RS 3 a peut-être un peu de l'ADN de rallye d'Audi, mais comment se compare-t-elle à une véritable voiture de rallye ? Pour montrer les progrès réalisés au cours des 40 dernières années, l'équipe de Carwow a décidé d'organiser une course entre la nouvelle Audi RS3 et une Audi Quattro Rallye classique.

L'Audi RS 3 n'est pas banale sur le marché automobile actuel. Dans un océan de voitures équipées de moteurs à quatre cylindres en ligne, la RS 3 se distingue comme l'une des rares voitures équipées d'un moteur à cinq cylindres en ligne. Cette configuration de moteur unique fait partie de l'ADN du sport automobile d'Audi, où les moteurs à cinq cylindres ont permis à Audi de remporter ses plus prestigieuses victoires en rallye dans les années 1980.

L'Audi RS 3 est propulsée par un moteur à cinq cylindres en ligne de 2,5 litres turbocompressé qui produit 400 ch et 500 Nm de couple. Ce puissant moteur est associé à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports et transmet la puissance aux quatre roues via le légendaire système de transmission intégrale Quattro d'Audi. Cette puissante berline sportive peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes et de 0 à 100 mph (160 km/h) en 8,9 secondes.

La RS 3 rend peut-être hommage au passé d'Audi en matière de rallye, mais sa concurrente dans cette course de vitesse est une vraie bête. La voiture de rallye Audi Sport 1 Quattro Groupe B de 1985 présentée dans cette drag race est à l'origine du légendaire héritage d'Audi en matière de rallye. Cette voiture de rallye accomplie a dominé le rallye du groupe B et a permis à Audi de consolider sa réputation de voiture de sport la plus performante sur les terrains accidentés.

L'Audi Sport 1 Quattro Group B rallye 1985 est propulsée par un moteur turbo à cinq cylindres en ligne de 2,1 litres qui produit 500 ch et 480 Nm de couple. Ce puissant cinq cylindres en ligne est associé à une transmission manuelle à six vitesses et bénéficie du système de transmission intégrale Quattro d'Audi.

Laquelle de ces impressionnantes Audi est la plus performante en accélération ? C'est ce que nous allons découvrir.