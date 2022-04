Le site automobile britannique et la chaîne YouTube Carwow ont publié une autre vidéo de course de dragster, cette fois avec la BMW M240i. Carwow veut voir si la BMW Série 2 actuelle a ce qu'il faut dans le ventre pour rivaliser avec les versions performantes de ses rivales allemandes, l'Audi RS3 et la Mercedes-AMG CLA 45 S.

Dans notre test de la BMW M240i, le coupé M a obtenu une note élevée en termes de performances. En effet, son six cylindres en ligne de 3,0 litres turbocompressé développe une puissance de 374 chevaux et un couple de 500 Nm.

Mais ces chiffres sont-ils suffisants ? Bien sûr, plusieurs facteurs peuvent affecter le résultat d'une course de dragsters. Mais au vu des chiffres, la dernière M240i n'est pas vraiment désavantagée par rapport à l'Audi et à la Mercedes.

L'Audi RS3 développe 400 ch et a le même couple que la BMW, mais elle est plus légère et utilise une transmission différente. La Mercedes-Benz AMG CLA 45 S, quant à elle, a le plus petit moteur du lot mais développe le plus de puissance avec 421 ch. La Mercedes est cependant la plus lourde.

Malgré ces chiffres, la BMW M240i a été capable de tenir tête à la RS3 et à l'AMG CLA 45 S. Cela devrait nous indiquer que la prochaine M2 est à surveiller. Selon les rumeurs, la M2 devrait disposer d'au moins 420 ch, bien que des rapports précédents aient fait état d'une puissance allant jusqu'à 450 ch (336 kW) dans sa version standard.

Nous saurons la vérité lorsque la BMW M2 arrivera cette année. Ce sera une célébration riche en événements pour BMW, à l'occasion de la 50e année de la division M.