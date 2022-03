Pour les puristes comme pour les enthousiastes, la M2 sera probablement votre dernière chance d'acheter une nouvelle BMW M avant que l'électrification ne prenne le dessus. C'est aussi l'une des dernières voitures de la division à avoir trois pédales, la demande devrait donc atteindre des sommets. Lancé plus tard cette année pour marquer les 50 ans de la marque, le coupé a été surpris en train de s'entraîner au 'Ring gym'.

Contrairement à la grande sœur M4 dont la calandre est visible depuis la lune, la petite machine a une calandre de taille normale. Il est facile de voir qu'il s'agit d'une voiture différente de la M240i, même si l'on exclut les quatre embouts d'échappement spécifiques à la M4. La calandre dont nous avons parlé présente des lamelles horizontales tandis que les prises d'air adoptent une forme carrée. En outre, la partie inférieure du pare-chocs a été redessinée pour accueillir des entrées d'air supplémentaires destinées à refroidir le moteur six cylindres en ligne.

12 Photos

À moins que le camouflage tourbillonnant ne nous joue des tours, la M2 aura des phares différents de ceux de la version M Performance et des niveaux de finition inférieurs. Des jantes plus grandes, des disques de frein volumineux et des étriers bleus sont autant d'améliorations réservées au coupé Série 2 le plus excitant, tout comme la hauteur de caisse abaissée grâce à une suspension plus rigide.

Un regard plus attentif sur le profil latéral révèle des ailes plus musclées et des passages de roues plus prononcés pour accueillir ce qui est très probablement des pneus plus larges. Le becquet du couvercle de coffre ne semble pas nécessairement plus grand que celui de la M240i, mais il y aura sûrement une sorte d'amélioration M Performance. En parlant de cela, nous savons avec certitude que la sortie d'échappement centrale disponible sur la M4 se retrouvera sur la M2.

Sous le capot, attendez-vous à ce que la division M intègre le S58 de la M4, mais dans une version détournée. Le moteur 3,0 litres bi-turbo pourrait développer près de 450 chevaux en version Compétition. Ce serait à peu près la même chose que l'ancienne M2 CS. Bien sûr, BMW prévoit probablement des dérivés qui devraient arriver plus tard dans le cycle de vie. Dans l'idéal, la M4 CSL, qui fera ses débuts en mai, sera suivie d'une M2 avec le même traitement.

Il convient de noter que la division M vise à vendre la nouvelle M2 exclusivement avec une propulsion arrière, alors que la M4 peut recevoir le système xDrive moyennant un coût supplémentaire. Pour satisfaire les deux mondes, le coupé sera proposé en option avec une transmission automatique, mais pourquoi le vouloir de toute façon ? Ce ne sera pas la seule voiture M à avoir une pédale d'embrayage puisqu'une rumeur juteuse parle d'une M4 GT/H avec la boîte de vitesses manuelle.

Outre toutes ces voitures M passionnantes à venir, 2022 verra également la première mondiale de la toute première M3 Touring. Vers la fin de l'année, BMW présentera le XM, un SUV hybride rechargeable. En 2023, les M3 CS et M4 CS devraient suivre.