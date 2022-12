C'est certainement l'une des voitures les plus spectaculaires qui aient été présentées cette année. La nouvelle Hyundai Ioniq 6 est une berline 100 % électrique au look incroyablement futuriste qui fait suite au concept-car Prophecy.

La silhouette très basse, le capot avant plongeant et le toit très incliné sont autant d'éléments qui peuvent faire écho à un certain modèle chez Porsche. Longue de 4,85 mètres, la Ioniq 6 dispose d’un empattement gigantesque laissant présager un bel espace à bord. Avec un Cx de seulement 0,21, soit le plus faible de la gamme Hyundai, ses consommations s'annoncent particulièrement basses.

La berline électrique de Hyundai hérite d’une configuration proche de celle de la Ioniq 5. On retrouve ainsi deux grands écrans de 12 pouces placés l’un à côté de l’autre. Le premier fait office d’instrumentation numérique, tandis que le second sert au système d'infodivertissement.

Les tarifs

La version de base reçoit un unique moteur à l’arrière de 229 ch et 350 Nm. Il y a ensuite une déclinaison quatre roues motrices, avec deux moteurs, un sur chaque essieu. La puissance cumulée est de 325 ch et 605 Nm.

Pour les deux niveaux de puissance, nous retrouvons la même batterie d’une capacité de 77,4 kWh. Selon les équipements, la version propulsion revendique des autonomies comprises entre 545 à 614 km, et de 519 à 583 km pour la version quatre roues motrices.

Intuitive Creative Executive 229 chevaux 52 200 € 56 800 € 61 300 € 325 chevaux 65 200 €

Les finitions et les principaux équipements de série

La gamme s'articule autour de trois niveaux de finition. La version quatre roues motrices de 325 ch est uniquement disponible avec le haut de gamme Executive.

Intuitive

Aide au stationnement avant/arrière

Caméra de recul

Aide active au maintien de voie

Aide active à la conduite sur autoroute

Détection de fatigue du conducteur

Freinage d’urgence automatique avec détection piétons et cyclistes

Climatisation automatique bi-zone

Feux de route automatiques

Feux arrière LED Pixel

Régulateur de vitesse intelligent

Volant et sièges avant chauffants

Instrumentation numérique 12,3 pouces

Écran tactile 12,3 pouces

Accès/démarrage mains libres

Jantes 18 pouces

Creative (en plus de Intuitive)

Feux avant Matrix LED

Freinage d’urgence avec fonction croisement

Chargeur téléphone par induction

Sellerie cuir

Sièges arrière chauffants

Sièges avant ventilés

Pompe à chaleur

Executive (en plus de Creative)