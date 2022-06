Hyundai lève le voile sur la carrosserie et l'intérieur de sa Ioniq 6. Pour l'instant, la société se contente de mettre en avant le design de sa future berline électrique. Les informations techniques devraient arriver le 14 juillet prochain.

Les teasers de Hyundai concernant sa Ioniq 6 présentaient le véhicule comme un "streamliner électrifié", et la société ne mentait pas. La carrosserie a une forme arquée qui donne l'impression que la voiture a été sculptée par l'air. La parenté avec le concept annonçant le modèle et qui répondait au doux nom de Prophecy est claire. Pour l'instant, nous n'avons aucun détail sur le coefficient de traînée du modèle pour savoir à quel point il est réellement aérodynamique.

La partie avant présente un style épuré et minimaliste. Le bouclier inférieur comprend des portions verticales de chaque côté. Le capot est lisse, et les sections surélevées pour les phares mènent aux piliers A.

Sur les côtés, la ceinture de caisse arquée le long des portes accentue la courbure du toit. La partie inférieure des portes est subtilement sculptée. Le véhicule sur ces photos est équipé de caméras orientées vers l'arrière en lieu et place des rétroviseurs. Les roues offrent un dessin pour le moins agressif.

La Ioniq 6 a une partie arrière plus sportive. Il y a un spoiler à la base de la fenêtre arrière. En dessous, il y a un subtil becquet en queue de canard qui s'intègre dans la sculpture de la poupe. Les feux arrière sur toute la largeur présentent des éléments carrés en forme de pixel qui confèrent au design une esthétique vaguement rétro-futuriste. Quand même un clin d'oeil à la Ioniq 5 ! Le bouclier inférieur comporte une paire d'éléments verticaux avec des réflecteurs rouges et blancs dans de petits éléments carrés, assortis aux autres feux arrière.

Hyundai ne fournit pas non plus de détails techniques sur l'intérieur, mais les photos permettent de remarquer certains éléments. Les écrans séparés du combiné d'instruments numériques et de l'infodivertissement partagent un seul et même cadre. Sur les bords extérieurs, le tableau de bord est arqué vers le haut pour créer de l'espace pour les écrans qui montrent le flux vidéo des caméras latérales. Un panneau situé sous le tableau de bord comporte une série de boutons capacitifs permettant de commander le système de climatisation.

Il y a un volant à deux branches avec des boutons capacitifs de chaque côté. Quatre lumières carrées se trouvent au centre du volant. On ne sait pas si c'est purement décoratif ou si cela a une fonction.

Ces photos de l'habitacle mettent également en avant l'éclairage d'ambiance de la voiture, avec une bande de lumières d'accentuation violettes sur le tableau de bord et une illumination bleue provenant des panneaux de porte inférieurs. Il y aura sans doute la possibilité de modifier ces couleurs.

La Ioniq 6 repose sur la plateforme E-GMP qui est également à la base de la Ioniq 5 et de la Kia EV6. La berline sera équipée d'une batterie de 77,4 kilowattheures. Avec deux moteurs électriques, on peut s'attendre à une puissance d'environ 300 chevaux (224 kilowatts). Des versions à moteur unique et plus performantes sont également possibles.