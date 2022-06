Dans une mer de crossovers et de SUV, il est rafraîchissant de voir que la bonne vieille berline a un avenir dans l'ère électrique. La Ioniq 6 avait été annoncée dès mars 2020 par le magnifique concept Prophecy.

Même si elle ne sera pas aussi élégante que le showcar qui l'a précédée, les teasers publiés ces derniers jours nous laissent penser que le modèle de production ne sera pas une berline tricorps fade. Nous en aurons le coeur net ce 29 juin 2022 pour sa présentation officielle !

Pour nous faire encore patienter, Hyundai diffuse en douce une dernière image teaser de sa concurrente de la Tesla Model 3. Elle montre une bonne partie de la façade avant avec les feux de jour à LED pixellisés et un pare-chocs avant au design lisse pour favoriser l'aérodynamisme et obtenir une plus grande autonomie. D'autres aperçus ont montré la ligne de toit de style coupé de la Ioniq 6 et le troisième feu stop large avec le thème désormais familier des pixels.

2023 Hyundai Ioniq 6 teasers

6 Photos

Comme de plus en plus de pays commencent à approuver les caméras latérales pour les voitures de route, la Ioniq 6 abandonnera également les traditionnels rétroviseurs en verre. Cela devrait contribuer à une meilleure circulation de l'air, encore améliorée par les poignées de porte qui resteront affleurantes à la carrosserie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Ce qui est déjà le cas sur la Ioniq 5 d'ailleurs, qui a un Cd de 0,288. La logique voudrait que la berline améliore encore ce chiffre.

Hyundai indique que seul le design complet sera présenté demain, nous devrons donc probablement attendre encore un peu pour connaître les spécifications techniques. Il semblerait que la Ioniq 6 ait été allongée de deux centimètres (0,8 pouce) par rapport à ce qui était prévu à l'origine, afin d'améliorer l'aérodynamisme.

Nous avons entendu dire que les pare-chocs ont également été entièrement redessinés pour la même raison. Pour maximiser l'autonomie, un pack de batteries de 77,4 kWh sera installé, plus important que prévu. À l'intérieur, les cadres du tableau de bord numérique et de l'écran tactile de l'info-divertissement ont été affinés par rapport à ceux de la Ioniq 6.

La production en série à l'usine d'Asan, en Corée du Sud, commencerait en juillet, pour des livraisons qui commenceraient avant la fin de l'année. Au lancement, la version la plus chère sera équipée de deux moteurs électriques, d'une transmission intégrale et d'une puissance d'environ 300 chevaux.