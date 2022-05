Hyundai donne à l'i30 N un peu plus de peps visuel avec une nouvelle version spéciale. La nouvelle Drive-N Limited Edition est disponible soit avec la boîte manuelle à six vitesses de série, soit avec la boîte à double embrayage à huit vitesses. La production est limitée à 800 exemplaires. 620 unités sont destinées à l'Europe.

Les acheteurs pourront commander le modèle spécial soit en Phantom Black Pearl, soit dans la teinte nouvellement introduite Serenity White Pearl. Indépendamment de la peinture de la carrosserie, l'i30 N Drive-N Limited Edition est équipée de jolies jantes forgées de 19 pouces à la finition noire mate.

Galerie: Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition

16 Photos

Les modifications extérieures sont complétées par des plaquettes spéciales sur les ailes avant, sur lesquelles figurent les coordonnées GPS du centre d'essai de Hyundai Motor Europe au Nürburgring. C'est là que tous les véhicules de performance sont développés et testés depuis 2011. À ce propos : la puissance est assurée par un moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres développant 280 ch et un couple de 392 newton-mètres. Il s'agit donc du moteur qui équipe également les véhicules N Peformance de cette série.

Mais revenons à l'esthétique : on trouve encore plus de rouge sur les sièges avant, dont les logos "N" éclairés rappellent une marque automobile bavaroise. Hyundai est même allé jusqu'à ajouter une inscription spéciale sur les tapis de sol. Tout comme l'i30 N standard, elle dispose d'un bouton N Grin Shift (NGS) qui augmente la puissance de 10 chevaux pendant 20 secondes. La voiture est vendue en tant que modèle entièrement équipé, y compris un toit en verre et une barre de renfort arrière.

On ne sait pas encore quand les commandes pourront être prises en Allemagne. Hyundai ne s'est pas non plus exprimé sur le prix. Hélas, elle ne sera pas disponible sur le marché français.