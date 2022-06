Pour Hyundai et Kia, l'Europe est un marché important, à tel point que le groupe coréen possède même plusieurs centres de recherche et de développement sur le Vieux Continent. Les ventes du groupe sont très bonnes en Europe, malgré le contexte actuel, même si les États-Unis et la Corée du Sud restent les deux principaux marchés pour le groupe.

Il faut dire que la stratégie diffère d'un continent à un autre. Par exemple, Genesis, qui est la marque premium du groupe, est quasi inconnue en Europe alors qu'elle joue des coudes avec Audi, BMW et Mercedes-Benz de l'autre côté de l'Atlantique et au Pays des matins calmes.

Genesis va peu à peu arriver sur le Vieux Continent, avec plusieurs produits plutôt séduisants comme la berline G80 et le SUV GV80, auxquels viennent de s'ajouter également les versions berline et shooting brake de la G70. Les GV60, G80 et GV70 électriques arriveront également d'ici les mois à venir.

Genesis GV70

Une offensive produit qui, selon Tyrone Johnson, le responsable européen de la recherche et du développement pour Kia, Hyundai et Genesis, pourrait voir l'arrivée de nombreux autres modèles créés spécifiquement pour le Vieux Continent d'après ce que rapporte Autocar.

"Nous avons connu un tel succès [dans nos opérations européennes] que nous avons reçu plus de liberté pour développer des modèles par nous-mêmes", a déclaré le responsable britannique, laissant ainsi entendre que l'Europe deviendra plus centrale dans les stratégies du groupe à l'avenir, tant pour les modèles "domestiques" que pour les modèles à vocation mondiale, y compris les versions les plus sportives.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, le groupe Hyundai Kia prévoit également de doubler la taille de son centre d'essai au Nürburgring, où naissent les modèles les plus sportifs (le "N" de Hyundai désigne le célèbre circuit allemand).

Après le Kona, la i30 et la i20 N, d'autres modèles performants pourraient donc arriver, peut-être une version "européanisée" de la berline Elantra N présentée l'an dernier aux États-Unis, et d'autres nouveautés.