Très bonne nouvelle pour Hyundai, la marque a vendu en moins d’un jour tous ses modèles de Ioniq 6 First Edition en Europe.

Les préventes de la version de lancement de la Ioniq 6 se sont ouvertes le 9 novembre dernier en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Norvège et aux Pays-Bas. En moins de 24 heures donc, les 2 500 unités ont toutes trouvé preneur.

Galerie: 2023 Hyundai Ioniq 6 First Edition

Ces derniers recevront leur nouveau véhicule entre avril et mars 2023. Pour les malheureux qui ont manqué l’occasion, ils recevront une offre de la part de leur concessionnaire.

"Cet intérêt et cette demande extraordinaire pour IONIQ 6 First Edition soulignent le leadership de Hyundai en matière de mobilité zéro émission. Avec sa silhouette sculptée de manière aérodynamique, sa longue autonomie et son intérieur qui rehaussent l'expérience de mobilité électrique pour les clients" déclare Ulrich Mechau, vice-président ventes et service chez Hyundai Motor Europe.