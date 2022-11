Qui ne connaît pas le Nürburgring ? Personne, ou du moins, si vous avez un minimum d'affinité avec le monde de l'automobile, vous connaissez certainement le fameux circuit allemand.

En ce mois de novembre 2022, les responsables du circuit annoncent une hausse des tarifs pour les trajets touristiques dès 2023. On rappelle que toute personne en possession d'un permis de conduire et d'une voiture ou d'une moto immatriculée peut conduire sur le Nürburgring pendant les heures d'ouverture.

"À partir de 2023, un tour sur la Nordschleife ou un passage sur le circuit du Grand Prix sera augmenté de cinq euros chacun. Cette adaptation est la première en six ans au cours de laquelle le Nürburgring a pu maintenir des conditions stables. Le prix de la carte de saison augmente également", peut-on lire sur le communiqué de presse.

"Bien sûr, nous sommes également touchés par les augmentations de prix qui se font sentir partout", expliquent Christian Stephani et Ingo Böder, directeurs généraux de Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG. "Après six ans, nous sommes donc contraints de réajuster pour la première fois les prix des tours de piste pour les circuits touristiques."

Dès janvier 2023, un tour de piste sur le circuit du Grand Prix coûtera 35 euros, sur la Nordschleife, un tour sera facturé 30 euros en semaine et 35 euros les week-ends et jours fériés. La hausse des prix touche aussi la carte de saison qui permet aux clients de faire des tours de façon illimitée pendant les heures d'ouverture.

Cette carte est facturée à 2500 euros jusqu'au 10 janvier 2023. Après cette date, il faudra débourser 3000 euros pour l'obtenir. La vente débutera le 13 décembre 2022. Cette carte offre plusieurs avantages dont la participation aux visites des coulisses ainsi que des réductions sur les produits de la boutique officielle.