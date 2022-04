La Lamborghini Huracan a fait son apparition sur la scène automobile en 2014. Depuis, la marque italienne a proposé de nombreuses versions de sa supercar, mais l'actuelle STO a certainement quelque chose de spécial. Mélange d'une Lambo de route et d'une Huracan de course, la Super Trofeo Omologata a un côté plus bestial qui la rend idéale pour limer l'asphalte d'un circuit.

Enfin, tant que le circuit n'est pas le Nürburgring. Apparemment, cette version de l'Huracan est un peu trop bruyante pour la Nordschleife.

Le YouTuber Shmee150 en a fait l'expérience lors d'un récent voyage dans la Mecque de l'automobile. Il souhaitait mettre sa nouvelle Huracan STO à l'épreuve sur la fameuse boucle nord, et a emmené un grand nombre de caméras pour filmer son voyage. Il s'est arrêté lors d'une séance très fréquentée et s'est inquiété du bruit avant son arrivée. Apparemment, la Nordschleife a une limite de 130 dB, et pendant son unique tour de piste, sa STO a enregistré 134 dB. Oups.

Galerie: Lamborghini Huracan STO

24 Photos

D'après la vidéo, son Huracan est entièrement d'origine. Shmee a également déclaré que l'Huracan était réglée en mode STO - le mode de conduite le plus doux - pour ce tour de chauffe. Le mode Trofeo est optimisé pour la conduite sur circuit, ce qui raidit considérablement la suspension et la direction tout en rendant la voiture un peu plus bruyante.

Son intention était de faire le premier tour en mode STO pour comparer avec les autres modes par la suite. Malheureusement, les officiels du Nürburgring ont mis un terme à ce plan, et il a donc quitté la piste pour, hum, essayer le mode piste de la Lambo sur des rues publiques où il n'y a pas de réglementation sur le son.

Les responsables de la piste ont été amicaux, expliquant que le bruit excessif des Lamborghini est un véritable problème. Shmee s'est également montré aimable à propos de l'incident, mais le temps d'un tour glorieux, il a tiré le meilleur parti du V10 de 5,2 litres et de ses 630 chevaux.