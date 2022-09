Ken Block est de plus en plus familier avec les Audi. Après avoir quitté Ford et signé un accord avec le constructeur allemand en 2021, le cascadeur américain est désormais chez lui à Ingolstadt.

Block a déjà pris le volant de plusieurs voitures super sportives de la marque. Et dans sa plus récente aventure, le voilà à bord d'une classique et légendaire Sport Quattro.

Ressemblant à l'original

Il faut dire que ce que vous voyez dans la vidéo n'est pas une "vraie" Audi Sport Quattro. La voiture originale n'a été construite qu'à 214 exemplaires (qui n'étaient pas tous homologués pour la route) et, d'une certaine manière, il serait "sacrilège" de modifier son apparence ou son moteur. C'est pourquoi Block a choisi d'acheter une réplique unique.

Créée par LCE Performance, l'Audi rappelle beaucoup la Sport Quattro, mais présente la partie avant d'une vieille Audi 80 et la partie arrière d'une Quattro. De plus, le Turbo Monster (comme il a été rebaptisé par ses créateurs) était à l'origine rouge, alors que Block en avait demandé un blanc.

Une Audi au format "Frankenstein"

Ce qui se cache sous le capot est encore plus intéressant. L'ancien Sport Quattro était équipé d'un cinq cylindres turbo 2.1 développant 302 ch, tandis que le Turbo Monster utilise un 2,5 litres dérivé d'une Audi A6 TDI et, en partie, d'un fourgon Volkswagen. En outre, on trouve une culasse provenant d'une Audi S2 et un turbo haute performance. Ainsi équipé, le véhicule propose pas moins de 730 ch.

Pour couronner le tout, il y a une transmission intégrale et une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports avec embrayage frontal.

Il faut dire que l'Audi s'en sort très bien dans les tests "habituels" de Ken Block sur le circuit de Willow Springs. Et le pilote est plutôt du genre à enchaîner drifts, 360, sauts et de manière générale, tout ce qui permet de brûler de la gomme.

Un monstre encore plus puissant est en vue : le cascadeur prendra bientôt le volant de la S1 électrique Hoonitron pour la série "Electrikhana".