Les prochaines semaines s'annoncent chargées pour Audi, avec la présentation successive de trois concept-cars jusqu'au Salon de Munich qui se déroulera au mois de septembre. Après les premières images du concept Audi Grand Sphere, la firme aux anneaux publie un teaser de son second concept, à savoir l'Audi Skysphere, un concept-car de grand cabriolet autonome et 100 % électrique.

Ces trois modèles annoncent l'avenir du constructeur allemand, aussi bien sur le plan esthétique que technique. Les trois modèles seront 100 % électriques, Audi ayant déjà confirmé son intention d'arrêter de développer des moteurs thermiques d'ici 2026 avant un arrêt des ventes en 2033. Ces concept-cars seront aussi une sorte de vitrine technologique pour Audi, avec notamment la présence d'un système de conduite autonome.

Pour le moment, les quelques photos dévoilées laissent suggérer un concept-car particulièrement profilé avec une silhouette de cabriolet à la fois haut de gamme et sportif. L'immense capot avant, le pare-brise très incliné et la poupe fuyante lui donnent un aspect athlétique, tandis que les porte-à-faux courts trahissent la motorisation du concept. Les optiques avant sont très fines et aiguisées, elles entourent une calandre rétroéclairée par une constellation de LED.

Si Audi reste encore assez évasif concernant les détails techniques de son concept-car, nous savons néanmoins qu'il s'agit, selon les dires du constructeur, d'un "véhicule sportif transformable" capable de se changer en "salon grâce à la conduite autonome" en l'espace de quelques secondes.

Pour dessiner ce concept-car, Audi s'est inspiré de plusieurs véhicules historiques, dont la Horch 853A (le modèle présenté dans la vidéo) comme l'ont annoncé le vice-président d’Audi, Henrik Wenders, et le directeur du design, Marc Lichte. Et si la marque s'est inspiré de ce modèle, ce n'est pas qu'un simple hasard, puisque Horch était la première marque du fondateur d’Audi, August Horch.

L'Audi Skysphere sera présentée le 10 août prochain depuis le studio de design d’Audi installé à Malibu, aux États-Unis. Sa première apparition aux yeux du grand public se fera deux jours plus tard, à l'occasion du Concours d'Élégance de Pebble Beach.