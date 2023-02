Cupra a présenté en septembre 2019 le concept Tavascan au salon de l'automobile de Francfort. En mars 2021, la marque espagnole a annoncé son intention de lancer une version de production en 2024. L'année dernière, en juin, le modèle de route a été brièvement amené sur la scène lors de l'événement Unstoppable Impulse de la marque. Plus tard le même mois, des espions ont surpris une mule d'essai portant la carrosserie de la VW ID.4.

Le prototype capturé cette semaine dans le nord de la Suède semble avoir la carrosserie complète de la production. Comme on pouvait s'y attendre, il n'a pas l'air aussi élégant que le concept, mais il semble moins bulbeux que le VW ID.5 GTX et le Skoda Enyaq Coupe iV. Nous avons l'impression qu'il est un peu plus petit que ses deux frères et sœurs.

2024 Cupra Tavascan photos espion

14 Photos

Le deuxième VE de Cupra après la compacte Born a été conçu et développé à Barcelone et devrait être équipé d'un double moteur. La plus jeune marque du groupe VW veut être une alternative plus sportive à VW et Skoda. Par conséquent, il faut s'attendre à une configuration à double moteur avec un peu plus de 300 ch et environ 460 Nm de couple.

Cupra a annoncé que le Tavascan serait commercialisé en Europe et sur d'autres marchés en 2024. La version de production devrait être lancée plus tard cette année. Le crossover électrique sera fabriqué en Chine dans une nouvelle usine du groupe VW à Anhui, où les modèles basés sur la MEB seront assemblés. L'usine a une capacité annuelle de 350 000 VE et commencera la production en série au second semestre de 2023.

Le Tavascan n'est pas la seule nouveauté de la gamme Cupra puisque le Terramar arrive également en 2024. Ce sera le dernier nouveau modèle de la marque à être équipé d'un moteur à combustion. Il s'agira d'un crossover hybride rechargeable jumelé à l'Audi Q3 de nouvelle génération.