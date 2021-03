Le groupe Volkswagen a tenu sa conférence de presse annuelle et a partagé un document de 371 pages sur ce qui s'est passé lors d'une année 2020, touchée par le coronavirus, tout en fournissant des perspectives pour l'année en cours. Au cœur de ce long PDF on trouve des détails sur les lancements de produits prévus d'ici la fin de l'année 2021. Sans plus tarder, voici ce que VAG prévoit.

La marque principale Volkswagen lancera l'ID.5 que nous connaissons tous maintenant, ainsi qu'un "SUV coupé compact". Ce dernier est probablement la version européenne du Nivus puisque le modèle basé sur MQB a déjà été confirmé pour être commercialisé en 2021 sur le Vieux Continent une fois qu'il entrera en production à Pampelune, en Espagne.

L'ID.4 Crozz, l'ID.4 X et l'ID.6 à trois rangées arriveront en Chine plus tard cette année, tandis qu'un Tiguan produit localement est attendu en Inde. Le Taos en Amérique du Nord et du Sud et le Tarek en Russie sont également à l'ordre du jour.

Chez Skoda, la Fabia passera à la nouvelle génération de modèles tandis que le Kodiaq recevra un lifting de mi-carrière. Le petit crossover Kushaq, réservé à l'Inde, ne sera pas dévoilé avant quelques jours et, bien qu'il ne soit pas mentionné dans le document, le SUV électrique Enyaq devrait recevoir un dérivé GT de style coupé.

Bentley prévoit d'introduire une version hybride rechargeable de son Bentayga ainsi qu'un modèle PHEV supplémentaire, donc soit une Continental GT ou une Flying Spur électrifiée.

Ce sera une année tranquille pour Lamborghini, car seule l'Huracan STO, déjà révélée, est mentionnée dans le document.

L'année s'annonce chargée pour Porsche qui, outre la commercialisation de la Taycan Cross Turismo, prévoit une "mise à jour du produit" pour le Macan, vraisemblablement la version électrique de nouvelle génération. En outre, des "modèles sportifs polyvalents" seront ajoutés à la famille 911, probablement la variante Safari dont on parle depuis longtemps.

Quant à Audi, la berline E-Tron GT récemment révélée sera rejointe par le prochain Q4 E-Tron et le Q5 Sportback déjà disponible, ainsi qu'une version PHEV du Q5. Curieusement, le Q5 E-Tron entièrement électrique déjà annoncé, lié au Macan de nouvelle génération, n'est pas mentionné dans le document.

Nous avons gardé le meilleur pour la fin, car Bugatti prévoit un nouveau membre de la famille Chiron, qui ne cesse de s'agrandir. Son identité n'a pas été divulguée, mais la marque d'hypercars basée à Molsheim a déclaré qu'elle en avait fini avec la chasse aux records de vitesse, et que le nouveau monstre W16 se concentrerait sur autre chose. Reste à savoir s'il s'agit du roadster dont on parle depuis longtemps, car la société a nié à plusieurs reprises son intention d'enlever le toit de la Chiron.