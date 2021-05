Lorsqu'un joueur veut être le meilleur sur le terrain, il ne doit pas seulement avoir les meilleures aptitudes physiques, il doit aussi être audacieux, effronté et "agressif" dans son comportement. C'est ainsi que la dernière innovation de la Cupra se présente sur le plan esthétique.

Un design qui ne laisse personne indifférent, avec des lignes très marquées, apportant de la sportivité à un segment (celui des voitures électriques) qui n'est pas habituellement caractérisé par de tels modèles de performance.

La première chose qui ressort de la Cupra Born, c'est son profil avec ses grandes roues allant jusqu'à 20 pouces, une longueur de 4,3 mètres de long, et sa ligne qui pointe vers l'avant.

En outre, la partie avant souligne cette agressivité avec ses phares Full LED, au regard méchant, jusqu'à la calandre soulignée par un spliter de couleur cuivre. Sur les deux côtés de la voiture, les formes horizontales, comme s'il s'agissait de branchies, renforcent la sportivité de la voiture.

L'arrière de la Cupra Born suit l'esthétique des autres modèles de la marque, avec la signature lumineuse caractéristique sous la forme d'une ligne de LED horizontale sur toute la largeur. Les angles du hayon façon becquet ajoutent de la personnalité et du caractère. L'arrière intègre enfin en bas un diffuseur comme le veulent les canons de la beauté sportive.

Certains détails du design extérieur continuent d'apporter une véritable valeur à cette voiture. Dans le pilier C, on trouve un treillis qui relie l'appendice aérodynamique de l'arrière et le cadre de la porte, donnant forme au concept de toit " flottant ".

Si l'extérieur est surprenant, l'intérieur est une autre démonstration que la sportive du segment est arrivée. Les finitions "made in Cupra" sont toujours synonymes de qualité, de sportivité et de sophistication.

Le volant avec les deux boutons pour changer de mode de conduite et le mode Cupra, avec une texture en relief très attrayante, reste la touche la plus "Cupra".

Les matériaux du tableau de bord sont de bonne qualité et agréables au toucher. L'ensemble est complété par deux écrans, un écran standard de 12 pouces pour le système multimédia et un autre pour l'instrumentation numérique. En outre, l'affichage tête haute avec réalité augmentée vient compléter cette technologie.

Conformément à l'engagement de la marque en faveur de l'environnement et de l'écologie, tous les revêtements des sièges et des portes sont fabriqués à partir de tissus issus de l'initiative SEAQUAL, qui utilise des plastiques recyclés collectés dans les océans du monde entier. Les sièges baquets sont de série, comme dans toute bonne voiture de sport.

Bien que nous n'ayons pas pu tester la voiture sur la route, la nouvelle Cupra Born possède une belle carte de visite. Elle reprend la plateforme MEB qu'elle partage avec d'autres modèles du groupe Volkswagen, comme l'Audi Q4 e-tron, la Skoda Enyaq ou la Volkswagen ID.4, parmi beaucoup d'autres.

De fait, il s'agit d'une voiture conçue et fabriquée pour être 100% électrique, de sorte que tous ses éléments n'ont pas dû être adaptés depuis un modèle à combustion.

La batterie est située sous le plancher de la voiture et entre les essieux pour réduire plus efficacement le centre de gravité et mieux répartir les poids. Le moteur électrique est placé devant l'essieu arrière et, par l'intermédiaire d'une transmission à une vitesse, assure la propulsion arrière de la Cupra Born.

Deux variantes seront disponibles, l'une avec une puissance de 150 ch (110 kW) et l'autre avec 204 ch (150 kW). Et si vous voulez encore plus de puissance, la Cupra Born proposera un pack e-Boost, portant la puissance à 231 ch (170 kW).

Cette option offrira deux options de batterie : une de 77 kWh de capacité, avec une autonomie annoncée par la marque de 540 kilomètres, et une autre de 58 kWh, qui annonce 420 km d'autonomie. La Cupra Born sera également vendue avec une batterie plus petite de 45 kWh.

Dynamiquement, la voiture ne sera pas n'importe quelle voiture. Elle aura ce gène Cupra que nous aimons tant chez cette marque. Sans l'avoir testé, il présente déjà certaines touches d'amusement. Le Dynamic Chassis Control (DCC), la direction progressive, le mode ESC Sport du contrôle de stabilité ou le système de freinage, sont autant d'éléments qui montrent qu'elle sera dynamiquement très complète. Mais nous évaluerons cela lorsque nous aurons passé quelques heures au volant.