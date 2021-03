Notre nouveau test de consommation réelle est consacré à la Cupra Formentor VZ. Avec ses 310 ch, c'est l'une des voitures les plus puissantes testées sur notre parcours standard de 360 km.

Elle bénéficie d'une transmission intégrale et d'une boîte automatique DSG à 7 rapports. Au cours de notre essai, nous avons relevé une consommation moyenne de 6,60 l/100 km (15,15 km/l). Nous avons dépensé un total de 37,04 € en essence. En bref, le Formentor n'est pas le moins gourmand, mais rappelez-vous, il délivre 310 ch !

Une consommation pas exagérée

Une comparaison rapide avec la consommation en carburant de certaines voitures à essence ou tout-terrain les plus performants suffit pour constater que la Cupra Formentor VZ n'en fait pas trop.

Au classement des consommations, on trouve la Jeep Renegade 1.0 T3 120 ch 4x2 qui fait un peu mieux avec ses 6,30 l/100 km (15,8 km/l) et la Suzuki Jimny 1.5 Top AWD à 6,50 l/100 km (15,3 km/l), tandis que la Porsche 718 Cayman qui a pratiquement la même puissance que le Formentor fait un peu moins bien, s'arrêtant à 6,70 l/100 km (14,9 km/l).

Sportif et très satisfaisant

La voiture d'essai est ce qui se fait de mieux chez Cupra. Nous avons même quelques options comme la magnifique peinture mate, le freinage Brembo, le toit ouvrant panoramique, l'intérieur en cuir bleu, le hayon électrique et les jantes de 19 pouces avec garniture couleur cuivre.

Rappelons que cette version rejette 194 g/km de CO 2 et qu'elle est donc soumise en France à un malus de 11'488 €. Cela dit, avec un grip de haut niveau, une accélération puissante en mode Cupra, des matériaux et une sonorité de haute qualité sont autant d'atouts que peu de rivaux peuvent revendiquer. Les seules critiques portent sur la qualité de certains plastiques, la réponse de la boîte de vitesses au démarrage et le son du moteur lors des longs trajets.

Une efficacité en phase avec les performances

Et voici la consommation du Formentor dans les autres parcours, dans les situations de conduite les plus typiques. Même ici, nous ne pouvons pas parler de bonne efficacité, mais certainement adéquate à la super performance.

En particulier, la conduite dans le trafic urbain et sur des parcours mixtes urbains-extra-urbains a un impact significatif sur le plein de carburant qui, avec un réservoir de 55 litres, garantit toujours une autonomie suffisante.

Consommations dans divers parcours

Urbain : 12,0 l/100 km (8,3 km/l)

456 km d'autonomie

12,0 l/100 km (8,3 km/l) 456 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 10,2 l/100 km (9,8 km/l)

539 km d'autonomie

10,2 l/100 km (9,8 km/l) 539 km d'autonomie Autoroute : 8,4 l/100 km (11,9 km/l)

654 km d'autonomie

8,4 l/100 km (11,9 km/l) 654 km d'autonomie Eco-conduite : 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

929 km d'autonomie

5,9 l/100 km (16,9 km/l) 929 km d'autonomie Consommation maximale : 29,0 l/100 km (3,4 km/l)

187 km d'autonomie

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Emission CO2

(NEDC) Emission CO2

(WLTP) Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive DSG Essence 310 ch Euro 6d-ISC-FCM 175 g/km 193 g/km

Données

Modèle : Cupra Formentor VZ

Prix : 44'670 €

Date de l'essai : 19/02/2021

Météo (départ/arrivée): Nuageux, 14°/ Nuageux, 12°

Prix ​​du carburant : 1,559 euro/l (essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 846 km

Kilométrage au début de l'essai : 7048 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 82 km/h

Pneumatiques : Pirelli Sottozero W 240 - 245/40 R19 98V M+S XL (Etiquette UE: E, C, 72 dB)

Consommations

Moyenne réelle : 6,60 l/100 km (15,15 km/l)

Ordinateur de bord : 6,4 l/100 km

À la pompe : 6,8 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépenses réelles : 37,04 €

Dépenses mensuelles : 82,32 € (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 194 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 833 km

