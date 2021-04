4 / 13

Et puis il suffit d’augmenter le rythme pour se rendre compte que ce Cupra Ateca sait être digne de son blason. Le 4 cylindres 2.0 TSI envoie les 300 ch aux quatre roues, et propulse le véhicule à 100 km/h en 4,9 secondes. Le roulis est très contenu, le freinage mordant même si l’option Brembo sera préférée pour un feeling un peu plus sportif. En dépit d’une très légère tendance à vouloir sous virer, les 4 roues motrices accrochent le SUV à la route. Et en passant plus vite que de raison, le train arrière arrive même à se montrer légèrement joueur dans certaines courbes rapides. Mais pas de perte de motricité.