7 / 10

On a parlé du plaisir d'avoir de vrais compteurs, ne boudons pas non plus notre plaisir d'avoir un écran d'infodivertissement un peu plus grand que quand la Giulia est arrivée sur les routes, en 2016.

Sur le dernier millésime, on passe désormais à 8,8 pouces, mais avec un écran qui s'intègre toujours parfaitement dans l'espace du tableau de bord qui lui est dévolu. Ce n'est pas le plus réactif. Ce n'est pas la meilleure résolution du marché. Mais l'interface est réussie. Et la navigation dans les menus intuitive et facile. Sans oublier que désormais, les interfaces Android Auto et Apple Car Play sont de la partie.

Dernier petit mot sur d'autres modifications sur cette très belle planche de bord, comme le dessin du volant qui évolue, ou quelques matériaux mieux mis en valeurs.