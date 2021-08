ABT Sportsline et les sportives du groupe Volkswagen, c'est une histoire qui dure depuis plusieurs années désormais. Si le préparateur de Kempten a toujours eu un petit faible pour les Audi sportives, les Volkswagen, Seat (maintenant Cupra) et même Škoda un tantinet sportives ont toute leur place au sein de leurs ateliers.

Aujourd'hui, c'est la Cupra Leon qui nous intéresse, puisque cette nouvelle mouture de la sportive ibérique vient de passer pour la première fois chez ABT Sportsline. Comme les Ateca et Formentor avant elle, la Cupra reçoit donc une petite hausse de puissance. Le quatre cylindres 2,0 litres TSI qui développe 300 chevaux dans la berline et 310 chevaux dans la version break Sportstourer quatre roues motrices, voit sa puissance grimper respectivement à 360 et 370 chevaux. Les valeurs de couple augmentent également puisque les deux modèles passent de 400 Nm à 450 Nm chacun.

Pour parvenir à un tel niveau de puissance, les ingénieurs de chez ABT n'ont pas touché à grand-chose au niveau du moteur. Une simple reprogrammation a été effectuée. D'autres versions plus véloces développées par ABT devraient voir le jour prochainement, mais avec quelques modifications au niveau du système d'admission et du turbo. Ainsi, la Cupra Leon pourrait assez aisément passer le cap des 400 chevaux.

Si les améliorations mécaniques sont assez minces, celles concernant le châssis sont un peu plus importantes. ABT a ainsi équipé les deux modèles de nouveaux ressorts de suspension permettant d'abaisser la hauteur de caisse de 30 millimètres et de mieux contenir la prise de roulis. De nouvelles jantes ABT Sport GR de 20 pouces sont aussi disponibles en noir mat ou en noir brillant. Ces ressorts de suspension font partie d'un pack qui comprend également la reprogrammation du moteur.

Une fois n'est pas coutume, ABT communique sur le prix de ce pack, et il faudra débourser 5990 euros pour en équiper sa Cupra Leon, en plus des frais d'installation. Pour rappel, en France, le prix de la Cupra Leon VZ berline débute à partir de 41 320 euros, hors malus, et 45 570 euros pour la version Sportstourer dotée de quatre roues motrices, toujours hors malus écologique.