Il y a quelques mois, Volkswagen a présenté la nouvelle Golf R, une compacte dotée d'un quatre cylindres 2,0 litres TSI développant 320 chevaux et 420 Nm de couple. Réputées plutôt sages, les sportives de chez Volkswagen le sont désormais un peu moins, notamment cette Golf R qui bénéficie toujours de quatre roues motrices, mais aussi d'un mode drift permettant de renvoyer la majorité de la puissance au niveau de l'essieu arrière.

De quoi garantir des sensations de conduite inédites à bord d'une Golf, sans pour autant lui enlever le côté efficace qu'on lui connaît. Pour encore aller plus loin, certains préparateurs se sont déjà penchés sur le cas de la sportive allemande, notamment ABT Sportsline, qui s'est fait une spécialité des modèles Audi, mais aussi du groupe Volkswagen d'une manière générale.

Grâce à une simple reprogrammation via un boîtier additionnel baptisé AEC (pour ABT Engine Control), la puissance grimpe sans trop de problèmes à 384 chevaux et 470 Nm de couple, sans dégrader la fiabilité. Pour dépasser la barre des 400 chevaux, chose que ABT tentera sûrement dans un avenir très proche, il faudra avoir recours à d'autres modifications, toujours dans le but de conserver une voiture fiable. Parmi les améliorations à venir, ABT précise que de nouveaux ressorts de suspension seront disponibles, tandis qu'une ligne d'échappement sur-mesure sera aussi proposée.

Comme souvent, ABT n'a pas précisé le gain en performance avec cette reprogrammation, mais il ne devrait pas être très éloigné des 4,7 secondes de 0 à 100 km/h du modèle d'origine, et des 250 km/h de vitesse de pointe. Le modèle de présentation que vous voyez en photo bénéficie d'une peinture bicolore qui n'est pas sans rappeler la fameuse "coupe franche" proposée par Peugeot sur ses 208 et 308 GTi il fut un temps, mais aussi sur la première phase des Peugeot 3008 et 5008.

Parce qu'il n'y a pas que la Vokswagen Golf R dans la gamme sportive de la firme allemande, ABT Sportsline propose aussi une petite mise à niveau des performances pour les Golf GTD et GTI. La Golf GTD passe ainsi de 200 à 230 chevaux, tandis que la Golf GTI fait un bond de 45 équidés et passe de 245 à 290 chevaux, la rapprochant ainsi d'une Golf GTI Clubsport de série. Une Golf GTI Clubsport également remaniée par ABT avec une puissance qui grimpe de 300 à 360 chevaux.