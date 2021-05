La Volkswagen Golf 8 vient à peine de débuter sa carrière. Elle existe en différentes versions, dont les déclinaisons sportives GTI, GTD, GTE et R. Elle n'a pour moment pas reçu de traitement esthétique et mécanique de la part des préparateurs automobiles, mais cela ne saurait tarder.

Prior Design ouvre le bal avec une préparation virtuelle réalisée en trois dimensions. Il s'agit d'un "widebody" ou kit large qui améliore résolument le style de la Golf 8 GTI. Elle reçoit des hanches très généreuses qui lui confèrent un style délicieusement méchant. La voiture est aussi plus proche du sol, elle semble "posée" sur la route.

Le bouclier avant de la Golf 8 GTI a été conservé, bien que la partie basse soit aménagée différemment pour accueillir une lèvre de spoiler. Dans la partie arrière, Prior Design a modifié le spoiler et a greffé un extracteur d'air digne d'une supercar. On notera aussi l'arrivée de voies d'air proéminentes de la même épaisseur que les élargisseurs d'ailes.

Le préparateur allemand ne précise pas si ce kit sera produit ou non. Il ne mentionne pas non plus si un kit plus sage est prévu pour les clients qui voudraient que leur GTI soit un minimum civilisée. Si la réalisation de Prior Design ne vous convainc pas, d'autres spécialistes ne tarderont pas à présenter leurs kits esthétiques que nous ne manquerons pas de vous présenter.

La Golf 8 GTI est mue par le quatre cylindres 2.0 TSI de 245 ch. Sa puissance atteint 300 ch dans sa version Clubsport que vous avez précédemment découverte. Une simple préparation moteur pourrait augmenter la puissance de ce moteur pour développer plus de chevaux et gagner en couple. On se souvient que la Golf 7 GTI a largement été préparée pour atteindre des puissances ahurissantes. Espérons que la nouvelle génération rencontre le même succès auprès du public.