En France, un excès de vitesse inférieur à 20 km/h vous coûtait un point sur votre permis de conduire et une amende allant de 68 à 135 euros selon la vitesse maximale autorisée. Désormais, ceux ayant le pied un peu trop lourd sur la pédale d'accélérateur auront leur total de points intact, comme l'a confirmé Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur :

"À la demande du président de la République, nous avons étudié tout au long de cette année le fait que lorsque vous faites un excès de vitesse d'à peu près 5 km/h supplémentaire à la vitesse autorisée, aujourd'hui vous avez un retrait de point et vous avez une amende ; nous garderons l'amende, parce qu'évidemment il n'est pas bien d'avoir un excès de vitesse même lorsque celui-ci est modéré, par contre on vous laissera le bénéfice de vos points."

Selon Darmanin, les excès de vitesse de moins de 5 km/h représentent aujourd'hui "à peu près 50% des points que l'on retire aux Français" sur les routes du pays. L'on doit donc s'attendre à une baisse majeure du nombre de points retirés chaque année. Précisons également que la tolérance concernant les excès de vitesse continuera d'être appliquée.

"On garde toujours la tolérance. Par exemple, sur une vitesse de 100 km/h autorisée, si vous faites 103 km/h, il y a une tolérance d'à peu près 5 km/h et donc dans ce cas-là vous n'êtes pas concerné par l'amende et par le retrait de point. Mais si, par exemple, vous faites 107 km/h sur une vitesse autorisée de 100 [km/h], le ministère de l'Intérieur vous retient 103 km/h et dans ces cas-là vous avez le retrait de point et l'amende. Demain, vous n'aurez plus que l'amende."