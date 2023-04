Il y a un peu plus de quatre ans, Renault dévoilait la cinquième génération de la Clio. Aujourd'hui, la marque au losange lui offre un lifting bien mérité afin de rester compétitive face aux rivales du segment comme les Volkswagen Polo, Skoda Fabia et Seat Ibiza.

Les changements sont importants puisque la Clio présente une face avant entièrement redessinée, avec des phares plus fins et une calandre plus large avec un motif en damier. Les feux diurnes se poursuivent dans la calandre, dans laquelle ils prennent la forme d'un losange vertical coupé en deux, un clin d'œil au logo Renault, et qui se pare d'une finition chromée brossée. Il est intéressant de noter que la marque française tente de remettre à la mode les feux arrière transparents.

Le diffuseur peut avoir l'un des six designs disponibles en fonction du niveau de finition et du fait qu'il s'agisse d'une voiture hybride ou non. Sur les images, voici l'Esprit Alpine, une version qui remplace la RS Line.

Renault propose la nouvelle Clio avec un choix de cinq modèles de jantes d'un diamètre allant jusqu'à 17 pouces, toutes arborant le logo de l'entreprise en aluminium brossé. Les finitions Esprit Alpine et Techno s'accompagnent d'une antenne en forme d'aileron de requin. Les options de peinture comprennent le Blanc Glacier, le Gris Schiste, le Noir Etoilé, le Bleu Iron, le Rouge Flamme, l'Orange Valence et le nouveau Gris Rafale tri-couche.

Restylage de la Renault Clio (2023)

52 Photos

L'intérieur a été en grande partie conservé, mais de nouveaux matériaux durables ont été introduits dans tout l'habitacle. En fait, la Clio 2024 n'est pas équipée d'une sellerie en cuir mais un mixte textile enduit grainé (TEP) constitué de fibres bio-sourcées et polyester. La finition Esprit Alpine propose des sièges avant plus sportifs avec un meilleur soutien latéral.

Sur le plan technologique, le combiné numérique d'instruments est disponible en 7 et 10 pouces, tandis que l'écran tactile est disponible en 7 ou 9,3 pouces. Les systèmes sans fil Android Auto et Apple CarPlay sont pris en charge, de même que la navigation intégrée, une caméra à 360 degrés et pas moins de 20 systèmes d'aide à la conduite. Parmi les points forts, citons le régulateur de vitesse adaptatif (avec stop & go) et la conduite partiellement automatisée de niveau 2.

La gamme de groupes propulseurs comprend le trois cylindres atmosphérique de 1,0 litre développant 65 ch et 95 Nm de couple, transmis aux roues avant par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. Vient ensuite un autre trois cylindres de 1,0 litre, mais turbocompressé, à 90 ch et 160 Nm avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Le groupe propulseur phare est disponible sur la Clio E-Tech Full Hybrid 145, qui associe un moteur quatre cylindres atmosphérique de 1,6 litre à deux moteurs électriques et à une batterie lithium-ion d'une capacité de 1,2 kWh. Comme son nom l'indique, elle offre une puissance totale de 145 ch (105 kW) et a une transmission sans embrayage à deux vitesses pour le mode électrique et à quatre vitesses lorsque le moteur à combustion interne fonctionne.

Renault commercialise également la Clio restylée avec un moteur turbo trois cylindres GPL. Il peut parcourir plus 1000 km et offre un couple de 170 Nm à partir de 2000 tr/min, tout en émettant 8% de CO2 en moins par rapport à un moteur équivalent fonctionnant uniquement à l'essence.

C'est peut-être un peu surprenant, mais le diesel n'est pas encore mort puisque Renault proposera la Clio avec le bloc Blue dCi 100. Le moteur de 1,5 litre développe 100 ch et 260 Nm, couplé à une boîte manuelle à six vitesses.