Il fut un temps où il existait des SUV "populaires" capables de satisfaire également les envies d'amateurs de performances, avec des moteurs de 10 voire même de 12 cylindres. C'était il y a environ 15 ans, bien avant que les Aston Martin, Lamborghini, Mercedes-AMG et autres Audi Sport soient aussi de la partie.

Parmi les SUV les plus extravagants de l'époque, il y avait le Volkswagen Touareg W12, une version même pas sportive, mais clairement ostentatoire, avec un W12 de 6,0 litres de cylindrée développant la bagatelle de 450 chevaux. Aujourd'hui, avec le contexte actuel et la décote de ce genre de modèle, il est possible d'en trouver à des prix relativement abordables.

Encore moins cher qu'un Volkswagen T-Roc

Ce Volkswagen Touareg W12 vendu au Japon a "seulement" 93 000 kilomètres au compteur et est probablement l'un des rares modèles encore roulant. Et même s'il s'agit d'une licorne, comme dirait-on dans le jargon automobile, les 21 000 euros réclamés pour se l'offrir devraient encourager plusieurs acheteurs à franchir le pas.

Ce qui peut le rendre aussi attractif pour les automobilistes occidentaux, outre son prix, c'est qu'il dispose du poste de conduite à gauche et non pas à droite comme il est de coutume au Japon.

Le nec plus ultra ?

Lancée en 2005 comme modèle haut de gamme, le Volkswagen Touareg W12 devait initialement être une édition spéciale limitée à 500 unités. Sauf que l'engouement autour de ce modèle a poussé Volkswagen à ne finalement pas limiter la production, et nombreux étaient les clients à débourser les 100 000 euros demandés à l'époque pour s'offrir l'un des SUV les plus puissants de l'époque.

Esthétiquement, tout montre qu'il ne s'agit pas d'un Touareg ordinaire, avec un spoiler, des jupes latérales en aluminium, des étriers de frein rouges et des boucliers plus imposants. Mais ce qui intéressait les clients, c'était bien évidemment le W12 de 450 chevaux et 600 Nm de couple, capable de propulser l'engin de 2,5 tonnes de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes, avec une vitesse de pointe de 250 km/h.

Le W12 n'était pas la seule motorisation extravagante proposée au catalogue du Touareg à l'époque, puisqu'il y avait aussi un V8 4,2 litres de 310 chevaux et 410 Nm, et même un V10 4,9 litres TDI de 313 chevaux et 750 Nm.

Les temps ont changé

À cette époque, le Dieselgate n'était pas encore passé par là, les constructeurs et le législateur se souciaient moins des problèmes environnementaux, ce qui nous donnait donc des voitures qui paraissent aujourd'hui d'un autre temps, alors qu'elles ne sont pas si âgées que ça.

Aujourd'hui, le Volkswagen Touareg est toujours proposé au catalogue du constructeur allemand, et le plus puissant modèle dispose d'un V6 3,0 litres essence affublé d'un moteur électrique pour une puissance totale de 462 chevaux. Ce n'est toujours pas un modèle d'efficience, mais il ne consomme pas autant que les 20 l/100 kilomètres engloutis par un Touareg W12.